«Себя»: Жириновский рассказал, кого видит следующим президентом РФ

Москва, 9 февраля. На пост президента России после Владимира Путина вступит лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Такой прогноз озвучил сам политик в своем Instagram.

Новые выборы главы государства запланированы в 2024 году. Жириновский ранее уже перечислял возможных кандидатов на должность лидера страны. Ключевыми претендентами он назвал главу Правительства России Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко.

«Себя», — ответил лидер ЛДПР на соответствующий вопрос одного из подписчиков в социальной сети.

Владимир Жириновский также рассказал о своей незаменимой роли в появлении российских вакцин от коронавируса. Он вспомнил, как примерно 15 лет назад спас Институт вирусологии от отключения электричества, которым грозились за неуплату счетов.