Железняк назвал неадекватной высылку сотрудника посольства РФ из ФРГ

Москва, 9 февраля. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал неадекватной и незаконной высылку сотрудника посольства РФ из ФРГ. Мнением он поделился в комментарии для ФАН.

Железняк прокомментировал объявление персоной нон грата сотрудника российской дипломатической миссии в Берлине. МИД ФРГ назвал решение ответной мерой на действия Москвы и высылку немецкого дипломата из России.

Парламентарий напомнил, что высылка ряда европейских дипломатов из России была «вынужденным ответным шагом на вмешательство во внутренние дела нашей страны». Железняк подчеркнул, что участие в несогласованных акциях в России представителей иностранных диппредставительств является недопустимым поведением, которое порочит честь дипломатической службы.

«Зеркальный ответ стран, чьи представители оказались в рядах несогласованных протестных шествий, является не адекватным и незаконным, поскольку российские дипломаты не нарушали международного права и законодательства государств, в которых они работают», — подчеркнул политик.

Железняк напомнил, что с различными недружественными действиями Россия сталкивается регулярно.

«К сожалению, мы регулярно сталкиваемся с недружественными действиями западных партнеров, которые считают себя вправе диктовать России внутреннюю и внешнюю политику. Наша страна, так же, как любое суверенное государство, требует уважения к законам и не приемлет применения экстерриториального принципа к национальному законодательству», — отметил парламентарий.

Депутат отметил, что участие в несанкционированных акциях можно считать провокациями и попыткой расшатать общественный порядок.

«Попустительство к откровенно недружественному поведению иностранных представителей грозит любому государству экспортом «цветной революции», — заключил политик.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка из России ряда дипломатов стала вынужденной мерой. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве. Все трое участвовали в незаконных митингах в поддержку блогера Алексея Навального.