Доктор Мясников назвал сосудосуживающие капли опасными для сердца

Москва, 9 февраля. Сосудосуживающие капли для носа могут оказывать негативное влияние на сердце человека.

Такое заявление в эфире телеканала «Россия-1» сделал главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников. Некоторые элементы в составе таких препаратов, по мнению медика, оказывают возбуждающее действие на сердце, что приводит к аритмии и тахикардии. Более того, капли могут спровоцировать развитие инфаркта миокарда у людей с проблемами на сердце или гипертонией.

«Капли — не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы», — предупредил Мясников.

Лучше всего при насморке, советует врач, промывать нос соленой водой. Капли же, помимо прочего, повышают уровень калия в крови, что представляет опасность для людей с больными почками.

Ранее доктор Мясников предупредил о неочевидном симптоме смертельного заболевания. Икота с большой долей вероятности указывает на раздражение блуждающего нерва. Человек, который подолгу икает, должен обратиться к грамотному специалисту. Дело в том, что правильная работа блуждающего нерва обеспечивает деятельность всех жизненно важных органов, а сбои могут привести к смерти.