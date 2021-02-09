В Крыму жестко ответили украинскому МИД на блокировку Северо-Крымского канала

Симферополь, 9 февраля. Политика Украины в отношении Крыма напоминает блокаду Ленинграда нацистами во время ВОВ, отметили в парламенте по культуре и вопросам охраны культурного наследия республики.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «возвращение» Крыма в состав государства единственным условием для возобновления подачи воды. Он в беседе с журналистами уверил, что позиция правительства в данном вопросе «жесткая».

Начиная с 2014 года, все предпринятые Киевом шаги являются геноцидом жителей полуострова. Длительная вражда говорит о неугасающем желании истребить крымчан всеми возможными способами. В частности, водной блокадой республики, блокировкой товарной и энергетической отраслей. Своими действиями украинские власти наносят ущерб не только экономике, но и экологии, заявил глава комитета парламента Николай Волков.

«Если бы у них еще была возможность нас бомбить, как это сейчас делается в Донбассе, они бы и на это пошли», — передает его слова РИА Новости Крым.

Сейчас на полуострове на реке Бельбек возводится водозабор. Его строительством занимаются почти 500 человек и свыше 150 единиц спецтехники. Объект позволит обеспечить потребности жителей Севастополя водой.