Сотрудник РАН назвал главные проблемы в российской науке и перечислил пути их решения 

Санкт-Петербург, 8 февраля. С какими насущными проблемами сталкивается российская наука, а также о способах их решения, рассказал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник РАН Александр Марков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Ряд насущных проблем в российской науке очевиден. Во-первых, в целом государственная поддержка и финансирование науки находятся на недопустимо низком уровне. Хоть 2021 год и был объявлен Годом науки, финансирование все равно не увеличили. В связи с этим, число научных работников, в частности, очень хороших ученых, сокращается. Особого развития в науке либо нет, либо оно намного меньше, чем в других развитых странах», — рассказал Марков.

По его мнению, эту проблему необходимо решать. Ведь, «если нет финансирования, то не будет никакой науки».

«Во-вторых, в России существует принципиально неправильная практика выделения приоритетных направлений в науке. В такие направления вкладываются основные средства, выделенные государством. Соответственно, все остальные направления, которые не были объявлены приоритетными, не поддерживаются. Это приводит к фрагментации научной среды. Отмечу, в таких условиях не может развиться целостная научная среда, которая является необходимым условием для нормального развития научных знаний. Если мы будем выделять несколько приоритетных направлений и все выделенные деньги вбросим туда, то мы получим не высоко развитую российскую науку, а отдельные хорошие научные коллективы, работающие на мировом уровне», — объяснил сотрудник РАН.

По его словам, данные коллективы будут работать на территории России, но не будут интегрированы в российскую науку. Они интегрируются в международную науку, следовательно, российской науки просто не будет. Поэтому «равномерное размазывание масла тонким слоем» было бы значительно лучше, нежели жесткое дифференцированное выделение денег на отдельные приоритетные направления», подчеркнул Марков.

Как сообщал ранее ФАН, указом президента России Владимира Путина 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Официально он начался 8 февраля — в день, когда российские ученые отмечают свой профессиональный праздник. Запланировано около 70 мероприятий федерального уровня: форумов, симпозиумов, выставок. По прогнозам организаторов, в них примут участие как минимум 50 млн человек, а основной акцент будет сделан на поддержку молодых ученых.