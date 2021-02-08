Современный мусоросортировочный комплекс построят в Томске к 2022 году

Томск, 8 февраля. Власти Томской области сообщили, что к 2030 году на территории области все отходы будут проходить процедуру сортировки. Об этом сказано на официальном сайте администрации региона.

Вопрос о сортировке бытового мусора активно обсуждается во всех регионах, в связи с июльским указом президента России о двукратном снижении объемов отправки отходов на полигоны.

Для выполнения указа президента, в конце 2020 года в Томске утвердили новую территориальную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно ей к 2022 году в областном центре введут в эксплуатацию крупный автоматизированный мусоросортировочный комплекс, который сможет принять отходы из 18 муниципалитетов.

Отмечается, что по мере введения в эксплуатацию новой инфраструктуры ТКО, количество мусора, поступающего на полигоны должно сократиться до 40 процентов. Также в девяти населенных пунктах появятся мусоросортировочные комплексы, на которых будет извлекаться полезная фракция для дальнейшей переработки.

Ранее ФАН сообщал, что специалисты ТГАСУ приступили к рекультивации бывшего мусорного полигона, расположенного в деревне Новомихайловка. Работы финансируются в рамках регионального проекта «Чистая страна».