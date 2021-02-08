Слово «коучинг» встречается нам все чаще, наравне с такими понятиями, как «врач», «психолог», «консультант». Однако не все понимают, для чего создано это направление, как оно работает и как можно с помощью этого метода открыть в себе новые ресурсы и профессиональные горизонты. В том, что такое «коучинг», где он применяется и какие проблемы помогает решать, разбираемся вместе с нашим экспертом сертифицированным коучем по стандартам ICF, практическим психологом Еленой Гусевой.

Что такое «коучинг», как он появился и в чем его цель?

История коучинга берет свое начало в спортивной сфере, не случайно с английского слово «coaching» переводится как «тренировка». Во второй половине XX века профессиональный спорт столкнулся с проблемой ограниченности физических ресурсов, казалось, что все спортивные рекорды уже поставлены. Тогда со спортсменами взялись работать психологи, расширяя границы их психической реальности. В 1974 году тренер по теннису и гольфу, профессор Гарвардского университета, Тимоти Голви предложил использовать метод осознанного внимания, концентрации на телесных ощущениях. Например, спортсмену задавали вопрос: «Как во время этого движения работают ваши мышцы?». Спортсмен безоценочно наблюдал за тем, что происходит с его телом и какие при этом присутствуют ощущения. Результаты превзошли ожидания, такая вовлеченность повышала эффективность тренировок. Самоанализ и правильно поставленные вопросы формировали принципиально новую картину. К тому же, спортсмен чувствовал, что решение принимает именно он, а не наставник. Базовый принцип коучинга остался таким же со времен «спортивного прошлого», и звучит он так: «У каждого человека достаточно ресурсов для достижения поставленной цели».

Позже вокруг основных принципов возникло целое учение, вобравшее в себя лучшие постулаты философии, психологии, управленческой сферы и логики. Таким образом, коучинг — это процесс, направленный на достижение определенных результатов в самых различных областях жизни.

Из спорта также было перенято наставничество, когда клиенту помогает «коуч», или тренер. Это человек, обученный задавать правильные вопросы своему подопечному, выявлять истинные ценности клиента, отделять их от ложных, шаблонных, навязанных извне, а также активно участвующий в разработке плана действий для достижения целей.

Как проходит коучинг

Коуч-сессия — это процесс, во время которого происходит интенсивная, активная работа тренера с конкретным запросом клиента. Продолжается такой процесс, в среднем, 30 минут, но он может быть продлен по личной просьбе человека. К тому же во внимание принимается сложность проблемы и ожидаемый от ее решения результат.

В последнее время большие обороты набирает онлайн-коучинг. Это намного проще и легче, особенно если нет возможности лично прийти на коуч-сессию. Количество сессий намечается совместно с клиентом на первой встрече в зависимости от сложности запроса.

Основные этапы коучинга:

1. Формулировка главной цели клиента; контракт или проговаривание деталей взаимодействия между тренером и клиентом.

2. Анализ настоящего: той ситуации, в которой клиент находится сейчас.

3. При необходимости — повторное формулирование цели; определение ресурсов — физических и психологических — для достижения цели; определение направления пути.

4. Описание плана действий.

5. Поддержка клиента, обсуждение возникших сложностей, контроль реализации составленного плана.

Коучинг использует методы, схожие с психологическими, но разница в подходе и особенностях взаимодействия с клиентом.

«На мой взгляд, преимущество коучинга заключается в ощутимо более скором эффекте. И, в отличие от психологии, процесс коучинга не затрагивает глубинные травмы, работа ведется только с настоящим и будущим. Главная задача коуча — помочь клиенту сформировать оптимальный для него способ достижения желаемого, и при необходимости обратиться к новым ресурсам, — рассказывает Елена Гусева. — Психолог в процессе сеанса интерпретирует сказанное клиентом, коуч же концентрируется на вопросах, помогающих нарисовать как можно более реальную картину. Основными вопросами коуч-сессии становятся: «Чего я хочу?» и «Что я буду с этим делать?». Хочу также обратить внимание, что коучинг показывает максимальную эффективность при одном важном условии: клиент вовлечен в процесс и готов трудиться».

Основные направления коучинга и наиболее популярные и востребованные из них

Два самых распространенных направления коучинга — это «бизнес-коучинг» (затрагивающий деловую сферу) и «лайф-коучинг» (область личных интересов). В свою очередь, бизнес-направление может быть представлено в групповом или индивидуальном формате. А «лайф» часто тесно переплетается с вопросами карьеры и предпринимательства.

Самым востребованным сегодня является бизнес-коучинг. Обычно заказчиком выступает целая организация или предприятие, и работа ведется по двум направлениям:

• Коучинг для руководителей, топ-менеджеров и первых лиц компании (обсуждаются вопросы управления, лидерские технологии, методы руководства, направления роста бизнеса, построение команды, корпоративная культура, мотивация персонала, реорганизация, стратегическое планирование);

• Коучинг для рядовых сотрудников компании, поднимающий такие темы, как адаптация в коллективе, выход из конфликта, кризисные периоды в процессе профессионального роста, карьерное развитие, презентация и публичные выступления.

Что такое лайф-коучинг и HR-коучинг?

Термин «life» при переводе дает довольно широкий спектр понятий, таких как «образ жизни», «существование», «бытие». Лайф-коучинг охватывает все самые важные сферы жизни клиента — от построения отношений и самопрезентации и до реализации в профессии. Работа с лайф-коучем позволяет определить проблему и пути ее решения еще до того, как она приняла огромные масштабы.

«Периодически стоит брать паузу и задаваться вопросами «Кто я?», «Как я умею справляться со стрессом?», «Какая у меня мечта/цель?». Некоторые клиенты обращаются за помощью к лайф-коучу, когда выстраивают свою карьеру. Кому-то страшно сменить род деятельности или выйти из декретного отпуска. Кто-то хочет повышения по службе или открытия собственного бизнеса. Лайф-коуч фокусирует внимание на тех ресурсах, которыми клиент обладает уже сейчас, и на те, которых не хватает для достижения целей», — поясняет Елена Гусева.

HR-коучинг — направление новое и перспективное. Не секрет, что большая часть выпускников школ коучинга — это работники сферы управления человеческими ресурсами, фасилитаторы, тренеры, психологи. После получения дополнительной квалификации коуча, их востребованность и стоимость на рынке труда значительно увеличивается. Коучинг занимает лидирующие позиции среди прочих равных методов. Ведь на сегодняшний день многие компании заинтересованы в быстрых и качественных изменениях, способствующих росту бизнеса и устойчивым позициям на рынке. Для этого необходима четкая и сплоченная работа всей команды. Некоторые корпорации приглашают целые группы коучей для реорганизаций и внедрения изменений. Поэтому набирающая популярность позиция корпоративного коуча, вполне вероятно, скоро станет одной из наиболее востребованных в России.

Работодателю выгоден такой сотрудник и с точки зрения финансовых затрат (внутренний сотрудник обойдется дешевле приглашенного специалиста), и со стороны временных и прочих ресурсов, поскольку внутреннего сотрудника не нужно вводить в курс дела и тратить время на адаптацию и выстраивание коммуникаций. Ведь менеджер HR- службы, владея компетенциями коуча, помогает сотруднику или сотрудникам эффективно решать межличностные проблемы, развивать уверенность в собственных силах, приобретать новые навыки, снижать уровень стресса, а также управляет репутацией HR бренда работодателя на рынке труда, привлекая лучших профессионалов. Кроме того, в зависимости от уровня квалификации, он может заниматься командным коучингом и коучингом руководителей. И все это — в рамках целей и задач конкретной организации.

Где и как долго обучают коучей и выдают ли по итогам обучения какие-либо сертификаты?

Школ коучинга сегодня более чем достаточно. Среди российских можно выделить следующие:

• Международная Академия Коучинга.

• Международный Университет Global Coaching.

• Международный Эриксоновский Университет Коучинга.

• Международный центр профессионального коучинга ICP Centre.

В таких учебных заведениях программы обучения рассчитаны на достаточно длительный срок, не менее четырех месяцев. По окончании обучения студенты получают сертификаты, занесенные в специальный реестр, с которым можно свериться при необходимости.

При выборе школы коучинга обращайте внимание на следующие моменты:

• какие стандарты лежат в основе обучающего процесса;

• является ли школа официальным провайдером ICF.

Поясним: International Coach Federation (Международная федерация коучинга) — это самое крупное в мире объединение профессиональных коучей (более 27 тыс. членов, более 150 стран присутствия). ICF первой определила навыки, которыми должен обладать коуч, сформулировав «11 компетенций коуча», а также создала прозрачную систему сертификации.

Какие техники и модели коучинга существуют?

Модели коучинга — это по сути набор техник, которым пользуется ваш тренер для создания целостной картины вашей проблемной ситуации. Разные ситуации требуют различного подхода. Самой распространенной считается модель GROW, аббревиатура от обозначения четырех этапов — Goal/Reality/Options/Will — (Цель/Реальность/Варианты/Намерение), включающая этапы:

• формулировка и постановка целей на короткую перспективу, а также долгосрочных;

• полный анализ ситуации на данный момент;

• выявление имеющихся возможностей для реализации поставленных целей и поиск новых;

• составление плана будущих шагов, и лиц, задействованных в реализации этого плана.

Основной «инструмент» коуч-сессии — вопросы, которые задает наставник своему подопечному. Эти вопросы нацелены на то, чтобы клиент увидел свою исходную ситуацию по-другому, с иной точки зрения. Уже в ходе проговаривания проблемы и желаемого результата человек начинает задумываться. Вот четыре основных вопроса:

1. Что ты хочешь?

2. Каким образом/как ты можешь этого достичь?

3. Что для тебя в этом важно?

4. Как ты поймешь, что ты этого достиг?

Важный инструмент коучинга – шкалирование – помогает количественно измерить эмоциональное состояние, например, уровень тревоги, по 10-балльной шкале. Впрочем, этот инструмент нужен не только для оценки текущей ситуации, но и для постановки цели.

Вариантом шкалирования является «временная линия», где на условных временных отрезках намечается план достижения цели, его основные этапы и способы реализации.

Техника колеса известна и часто используема тренерами в коуч-процессах. С ее помощью можно нарисовать целостную картину и оценить слабые и сильные стороны, а также со временем сравнить результат.

Эти техники можно комбинировать между собой, а также частично использовать для самокоучинга, чтобы понять текущую ситуацию.

Чем отличается индивидуальный и групповой коучинг?

Главное отличие группового или командного коучинга от личного заключается в поставленных целях. Индивидуальный формат направлен на решение персональных задач, а групповой — на решение задач для команды в целом.

На каких основных пунктах основан карьерный коучинг?

Структура карьерного коучинга может состоять из следующих этапов:

• определение карьерной/профессиональной цели;

• подробный анализ исходной ситуации;

• анализ индивидуального видения клиентом текущей ситуации;

• уточнение исходной картины и ее расширение;

• проведение мозгового штурма для формулирования новых идей;

• выяснение готовности клиента реализовывать те идеи, которые были сформулированы в процессе мозгового штурма;

• план действий, необходимых для осуществления поставленных задач;

• перечень необходимых главных ресурсов.

• определение контрольных точек и инструментов для работы;

• определение способов поддержки;

• контроль над исполнением действий, обратная связь.

Как понять, эффективно ли прошел процесс коучинга?

Если говорить об оценке эффекта сразу после коуч-сессии, то есть несколько критериев:

1. Сверить результаты в конце коуч-сессии с контрактом, т. е. с тем желаемым результатом, который был озвучен вначале сессии.

2. Измерить результат при помощи шкалирования. Например, клиент в начале сессии в решении своего запроса находился в точке 3 по шкале от 1 до 10, а в конце коуч-сессии оказался в точке 9.

3. Эмоциональная обратная связь от клиента — бывает и так, что в процессе работы происходит некий инсайт (озарение) и клиент очень быстро приходит к решению вопроса в связи с новым видением.

Если говорить о достижении изначально поставленной цели на коучинг – то это сверка с контрактом: достигли/не достигли.

Каковы признаки успешного специалиста по коучингу: на что обращать внимание при выборе?

Практика коуч-сессий показала, что основными критериями при выборе наставника должны быть:

• наличие опыта коучинговой работы, рекомендации и благодарности от клиентов;

• умение использовать в работе различные традиционные и современные методы и инструменты;

• нацеленность и заинтересованность коуча на достижение значимых для клиента или компании результатов;

• «конкурентная» цена услуг коуча, сравнимая с рыночным предложением;

• официальный документ, подтверждающий квалификацию специалиста, право осуществлять практику, а также членство в известных профессиональных объединениях;

• личный сайт коуча, страница, блог в социальных сетях, с реальными живыми откликами;

• совместимость — возможность комфортно и продуктивно общаться с коучем, внутренний положительный отклик на его личные качества.