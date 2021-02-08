В Госдуме потребовали завести уголовные дела на Роснано и «Сколково» 

Санкт-Петербург, 8 февраля. Почему деятельность Роснано и «Сколково» оказалась неэффективной, а также из-за чего необходимо завести судебные дела на российские научные компании, рассказал депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Я считаю, на Роснано и «Сколково» должны завести судебные дела. Туда вбрасывали огромное количество денег. Чиновники регулярно отчитывались о позитивных результатах. Однако, только Роснано создало некий материал, который с успехом скопировали на Западе», — заявил Максим Зайцев, отметив неэффективность работы российских компаний.

По его мнению, Роснано и «Сколково» — это бюрократизированные центры по вливанию федеральных средств. Чиновники, которые следили за деятельностью российских компаний, также должны понести ответственность.

«Вместе с этим, лучшая вакцина «Спутник V» была разработана российскими учеными в кратчайшие сроки, потому что все бюрократические барьеры и коррупционная составляющая были убраны для достижения необходимой цели. Мы должны номинировать создателей «Спутника V» на Нобелевскую премию», — подчеркнул депутат.

Зайцев также заявил, что в других сегментах российской науки работа должна выстраиваться именно по такому же принципу: необходимо дать возможность ученым решить поставленную перед ними задачу. Не надо контролировать их и требовать с них отчет, подчеркнул парламентарий.

Ранее ФАН сообщал, что научных просветителей России не обрадовали поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части введения просветительской деятельности). Авторы инициативы предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве.

Петиция против поправок в закон на Change.оrg набрала уже порядка 200 тысяч подписей. Активистов не устраивает расплывчатость формулировок. Документ, по их мнению, дублирует имеющиеся правовые нормы и создает предпосылки для введения цензуры на просветительскую деятельность. Против законопроекта выступила и Российская академия наук.