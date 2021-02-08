Виктория Боня отправилась по московским салонам красоты

Москва, 8 февраля. Виктория Боня прилетела в Москву и устроила себе бьюти-дни. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

В воскресенье, 7 февраля Виктория Боня прилетела в Москву, но с какой целью пока не сообщила своим подписчикам. Вместе с подругой она первым же делом отправилась в русскую баню, где приняла оздоровительные процедуры.

На следующий день инстадива поехала в салон красоты, где сделала себе маникюр. При этом девушка спросила у своих подписчиков, какой цвет ногтей ей лучше выбрать. Виктория призналась, что не стала следовать советам проголосовавших в опросе людей, поэтому выбрала тот цвет, который ей по вкусу. Подписчики же не оценили выбранный оттенок.

В недавнем интервью Виктория Боня рассказала, что бьюти-индустрия в России одна из самых лучших в мире. При этом стоимость услуг держится на довольно-таки низком уровне, по сравнению с Европой.

«Иногда просто хочется качественный маникюр. В России уровень сервиса — Rolls-Royce, а в Монако — Toyota. В плане ногтей, волос и ухода русские девочки большие молодцы. Думаю, что в России большая конкуренция среди салонов красоты, поэтому все стараются держать высокий уровень», — рассказала Виктория Боня.

Ранее ФАН сообщал, что Виктория Боня решила ответить своим подписчикам в Instagram на обвинения по поводу акцента во время разговора на английском языке. Девушка заявила, что акцент — наследие.