Арестован британец, оскорбивший в Twitter прославившегося на весь мир ветерана Тома Мура

Лондон, 8 февраля. Жителю Великобритании предъявлены обвинения в связи с оскорбительным сообщением о капитане сэре Томе Муре, опубликованном в Twitter.

Сэр Том, ставший известным на весь мир благодаря своим усилиям по сбору средств во время первого «коронавирусного» локдауна, скончался в больнице Бедфорд 2 февраля после положительного результата теста на COVID-19.

Семья ветерана Второй мировой войны сообщила, что последний год жизни 100-летний родственник «испытал то, о чем он только когда-либо мечтал».

По данным полиции Шотландии, церемонию прощания с ветераном омрачил твит одного из жителей страны, передает LBC.

«В пятницу, 5 февраля, мы получили сообщение о оскорбительном твите о сэре капитане Томе Муре, скончавшемся во вторник 2 февраля. 35-летний мужчина был впоследствии арестован и обвинен в связи с оскорблениями и должен явиться в суд шерифа Ланарка в среду, 17 февраля», — сообщили в полиции.

Сэр Том был доставлен в больницу 1 февраля после лечения от пневмонии в течение некоторого времени и положительного результата теста на коронавирус.

Ветеран намеревался собрать 1000 фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения, пройдя 100 кругов по своему саду до своего 100-летия в апреле прошлого года. Его поступок нашел отклик в стране, и пожертвования хлынули потоком. В итоге ему удалось собрать на борьбу с пандемией более 32 млн фунтов стерлингов.

Инициатива ветерана стала известна всему миру. С юбилеем его поздравили более 140 тысяч человек, а королевские ВВС сделали почетный пролет над его домом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал личное видеопоздравление. Позднее королева Елизавета II, которая сама ненамного младше Мура, посвятила ветерана в рыцари.

«Мы так благодарны, что были с ним в последние часы его жизни: Ханна, Бенджи и Джорджия у его постели, а также Люси в FaceTime, — рассказали его дочери. — Мы часами болтали с ним, вспоминая наше детство и нашу замечательную мать. Мы вместе смеялись и плакали. Он был невероятным отцом и дедушкой, и он навсегда останется живым в наших сердцах».

Билл Чанди, его друг и местный почтмейстер, рассказал, что в среду прибыло более 100 открыток, адресованных семье, и люди начали отправлять сообщения после того, как стало известно, что сэр Том был доставлен в больницу. Букингемский дворец заявил, что королева Елизавета II направит личное сообщение с соболезнованиями семье сэра Тома. Присоединится к британцам и Белый дом.