Контрнаступление FACA и жажда в столице – что произошло в ЦАР с 6 по 8 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги и рассказывает об основных событиях, произошедших в Центральной Африканской Республике (ЦАР) с 6 по 8 февраля 2021 года.

Уже несколько дней подряд правительственные войска (FACA), практически не встречая сопротивления, ведут наступление на северо-западе страны. От боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) освобождены города Ялоке, Боссемптеле и Баоро. Следующая цель военнослужащих – стратегически важный город региона Буар.

Боевики стараются всячески избегать прямых боестолкновений с подразделениями FACA, подготовленными российскими инструкторами: из Буара уже ушли основные силы радикалов. В городе остались лишь немногочисленные боевики из группировки «Анти-Балака» – христианское ополчение, действующее в интересах Франсуа Бозизе.

#CARcrisis



Les #FACA ont repris Yaloké, Bossembélé, Bossemptélé et Baoro.



Maintenant, les rebelles fuient l'armée nationale dans la peur. Un homme qui se bat pour une cause ne courrait jamais. Ils sont venus ici pour de l'argent et du sang, mais ils n'auront rien ! pic.twitter.com/BwreZzcxDp