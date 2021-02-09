Контрнаступление FACA и жажда в столице – что произошло в ЦАР с 6 по 8 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги и рассказывает об основных событиях, произошедших в Центральной Африканской Республике (ЦАР) с 6 по 8 февраля 2021 года.

Вперед – на Буар

Уже несколько дней подряд правительственные войска (FACA), практически не встречая сопротивления, ведут наступление на северо-западе страны. От боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) освобождены города Ялоке, Боссемптеле и Баоро. Следующая цель военнослужащих – стратегически важный город региона Буар.

Боевики стараются всячески избегать прямых боестолкновений с подразделениями FACA, подготовленными российскими инструкторами: из Буара уже ушли основные силы радикалов. В городе остались лишь немногочисленные боевики из группировки «Анти-Балака» – христианское ополчение, действующее в интересах Франсуа Бозизе.

#CARcrisis



Les #FACA ont repris Yaloké, Bossembélé, Bossemptélé et Baoro.



Maintenant, les rebelles fuient l'armée nationale dans la peur. Un homme qui se bat pour une cause ne courrait jamais. Ils sont venus ici pour de l'argent et du sang, mais ils n'auront rien ! pic.twitter.com/BwreZzcxDp — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) February 8, 2021

Если бойцы FACA разобьют группировки там, а также в городах Бабуа и Белоко, то правительственные силы восстановят контроль на трассе RN3, соединяющей Камерун и ЦАР. Это единственная дорога, по которой из-за рубежа в Банги могут доставляться промышленные и продовольственные товары, включая помощь от гуманитарных организаций. Кроме того, выход правительственных войск к границе лишит бандформирования иностранной поддержки.

Это прекрасно понимают и боевики. Они привычно угрожают перейти к повсеместной партизанской войне и террору против мирного населения, которое лояльно относится к официальным властям. Например, 6 февраля был похищен, подвергся пыткам и погиб сотрудник лесного хозяйства Бабуа Жан-Клод Белекуа.

В социальных сетях появилось видео с боевиками из новой группировки «Демократическое движение за согласие и справедливость в Центральноафриканской Республике» (MDCJ-RCA). Ее представители заявляют, что действуют в префектурах Вакага и Баминги-Бангоран, расположенных на северо-востоке страны. На публикацию уже отреагировала банда «Патриотическое объединение за обновление ЦАР» (RPRC). Эти территории она считает своей вотчиной, поэтому приказала другим радикалам убираться вон. Какие-то дополнительные сведения о MDCJ отсутствуют, кому подчинено вооруженное формирование и против чего выступает – неизвестно.

???????? - Nueva alianza insurgente surge en el norte de República Centroafricana llamada MDCJ. Podría ser una fusión entre el Movimiento de Libertadores Centroafricanos para la Justicia y la Manifestación Patriótica para la Renovación de Centroafrica. pic.twitter.com/pxerZ5aYt8 — El Druso (@Eldruso) February 4, 2021

Общество

Банги продолжает изнывать от жажды. Бесчинства боевиков послужили причиной отсутствия поставок хлора в ЦАР, из-за чего водоснабжающая компания Sodeca не может обеспечивать жителей столицы питьевой водой.

Однако мэр Банги Эмиль Раймон Накомбо сообщил, что эта проблема уже решается. При поддержке Евросоюза в районах, где доступ к питью ограничен, будут построены скважины для добычи артезианской воды. Сумма контракта ориентировочно составила 9,1 миллиона долларов США.

УКГВ ООН опубликовало отчет о гуманитарной ситуации в ЦАР за январь 2021 года. Зафиксировано около 66 криминальных инцидентов, жертвами которых стали сотрудники гуманитарных миссий, 90% из этих случаев связаны с мародерством и грабежами. Это максимальный показатель за месяц с 2018 года.

En janvier, 66 incidents sécuritaires ayant touché les #humanitaires ont été enregistrés en #RCA dont 90% de cas liés aux vols, cambriolages & pillages. C’est le + grand nbre d’incidents enregistrés par mois depuis 2018. Plus de détails ???????? https://t.co/12xJ4fyNOM#NotATarget pic.twitter.com/TkxlEMCsuE — OCHA CAR (@OCHA_CAR) February 8, 2021

Политика

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, выступая по случаю двухлетней годовщины со дня подписания Хартумского мира, заявил, что власти страны готовы к диалогу только с невооруженной частью оппозиции.

Центральноафриканцы поддержали решение главы республики и вышли на митинг в Банги. Суммарно демонстрация против переговоров с радикалами собрала от семи до девяти тысяч человек. Активисты требовали завершить спецоперацию по зачистке территорий до последнего боевика.

Mobilisation citoyenne contre la rébellion et au refus du dialogue, ce matin du samedi 06-02-2021 à Bangui sur l'Avenue des Martyrs où les manifestants remettront un Mémorandum à la Primature. @FirminNgrebada @RFIAfrique @Camillaffont @fridolinngoulou @MKazagui pic.twitter.com/hTwOllp6YN — Ingasso Vianney (@vianney_ingasso) February 6, 2021

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада обвинил членов «Коалиции патриотов за перемены» в нарушении условий Хартумского мира и объяснил, что из-за этого диалог с боевиками невозможен. Политик добавил, что правительство сохраняет приверженность условиям соглашения и выполняет ключевые обязательства.

В социальных сетях распространились сообщения об аресте Франсуа Бозизе на территории Чада. Источник утверждал, что советник президента Республики Фидель Гуанджик подтвердил эти данные. Однако позднее партия KNK опровергла информацию о задержании своего лидера.

Экономика

Министр инфраструктуры ЦАР Паскаль Бида Коягбеле встретился с делегацией инвесторов из Руанды. Более 30 представителей бизнеса обсудили возможности двустороннего экономического сотрудничества.

