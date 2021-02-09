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Контрнаступление FACA и жажда в столице – что произошло в ЦАР с 6 по 8 февраля

Контрнаступление FACA и жажда в столице – что произошло в ЦАР с 6 по 8 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги и рассказывает об основных событиях, произошедших в Центральной Африканской Республике (ЦАР) с 6 по 8 февраля 2021 года.

Вперед – на Буар

Уже несколько дней подряд правительственные войска (FACA), практически не встречая сопротивления, ведут наступление на северо-западе страны. От боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) освобождены города Ялоке, Боссемптеле и Баоро. Следующая цель военнослужащих – стратегически важный город региона Буар.

Боевики стараются всячески избегать прямых боестолкновений с подразделениями FACA, подготовленными российскими инструкторами: из Буара уже ушли основные силы радикалов. В городе остались лишь немногочисленные боевики из группировки «Анти-Балака» – христианское ополчение, действующее в интересах Франсуа Бозизе.

Если бойцы FACA разобьют группировки там, а также в городах Бабуа и Белоко, то правительственные силы восстановят контроль на трассе RN3, соединяющей Камерун и ЦАР. Это единственная дорога, по которой из-за рубежа в Банги могут доставляться промышленные и продовольственные товары, включая помощь от гуманитарных организаций. Кроме того, выход правительственных войск к границе лишит бандформирования иностранной поддержки.

Это прекрасно понимают и боевики. Они привычно угрожают перейти к повсеместной партизанской войне и террору против мирного населения, которое лояльно относится к официальным властям. Например, 6 февраля был похищен, подвергся пыткам и погиб сотрудник лесного хозяйства Бабуа Жан-Клод Белекуа.

В социальных сетях появилось видео с боевиками из новой группировки «Демократическое движение за согласие и справедливость в Центральноафриканской Республике» (MDCJ-RCA). Ее представители заявляют, что действуют в префектурах Вакага и Баминги-Бангоран, расположенных на северо-востоке страны. На публикацию уже отреагировала банда «Патриотическое объединение за обновление ЦАР» (RPRC). Эти территории она считает своей вотчиной, поэтому приказала другим радикалам убираться вон. Какие-то дополнительные сведения о MDCJ отсутствуют, кому подчинено вооруженное формирование и против чего выступает – неизвестно.

Общество

Банги продолжает изнывать от жажды. Бесчинства боевиков послужили причиной отсутствия поставок хлора в ЦАР, из-за чего водоснабжающая компания Sodeca не может обеспечивать жителей столицы питьевой водой.

Однако мэр Банги Эмиль Раймон Накомбо сообщил, что эта проблема уже решается. При поддержке Евросоюза в районах, где доступ к питью ограничен, будут построены скважины для добычи артезианской воды. Сумма контракта ориентировочно составила 9,1 миллиона долларов США.

УКГВ ООН опубликовало отчет о гуманитарной ситуации в ЦАР за январь 2021 года. Зафиксировано около 66 криминальных инцидентов, жертвами которых стали сотрудники гуманитарных миссий, 90% из этих случаев связаны с мародерством и грабежами. Это максимальный показатель за месяц с 2018 года.

Политика

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, выступая по случаю двухлетней годовщины со дня подписания Хартумского мира, заявил, что власти страны готовы к диалогу только с невооруженной частью оппозиции.

Центральноафриканцы поддержали решение главы республики и вышли на митинг в Банги. Суммарно демонстрация против переговоров с радикалами собрала от семи до девяти тысяч человек. Активисты требовали завершить спецоперацию по зачистке территорий до последнего боевика.

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада обвинил членов «Коалиции патриотов за перемены» в нарушении условий Хартумского мира и объяснил, что из-за этого диалог с боевиками невозможен. Политик добавил, что правительство сохраняет приверженность условиям соглашения и выполняет ключевые обязательства.

В социальных сетях распространились сообщения об аресте Франсуа Бозизе на территории Чада. Источник утверждал, что советник президента Республики Фидель Гуанджик подтвердил эти данные. Однако позднее партия KNK опровергла информацию о задержании своего лидера.

Экономика

Министр инфраструктуры ЦАР Паскаль Бида Коягбеле встретился с делегацией инвесторов из Руанды. Более 30 представителей бизнеса обсудили возможности двустороннего экономического сотрудничества.
 

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