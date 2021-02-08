Депутат Госдумы рассказал, как российским ученым мешают зарабатывать на патентах

Санкт-Петербург, 8 февраля. Причину, по которой достижения российских ученых регистрируются в патентной палате Запада, а сами первооткрыватели не получают за свой труд почти ничего, озвучил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, депутат ЛДПР Максим Зайцев.

«Проблема с выдачей патентов действительно существует. Патент можно зарегистрировать, но нашим ученым из-за бюрократии проще зарегистрировать патент за рубежом, чтобы успешно продавать его. Более того, бывает, что нет достаточно хорошего оборудования для апробации, или небольшая база рабочих материалов, и тогда ученый вынужден кооперироваться с иностранными учеными, после чего патент или идея регистрируется на имя иностранных ученых. Нашему же остается мизерный бонус», — объяснил Зайцев во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

История насчитывает множество случаев, когда изобретения русских ученых становились прорывными, но сами изобретатели оставались в тени. Лампа накаливания, изобретенная русским электротехником и ученым Александром Лодыгиным, была впервые запатентована американским изобретателем Томасом Эдисоном. Механизм первого водолазного скафандра также принадлежит Лодыгину, однако официально запатентован английским предпринимателем и изобретателем Генри Флюссом. Выдающийся русский хирург Николай Пирогов стал первым в истории медицины, кто начал оперировать своих пациентов с применением эфирного наркоза. Однако официальным первооткрывателем признан американский стоматолог и хирург Уильям Мортон.

«Нашему государству надо в корне менять подход к выдаче патентов, поскольку в России их огромное количество. Вопрос о дальнейшем использовании изобретений. Пусть государство платит за патенты ученым, если они представляют реальную пользу», — подчеркнул Зайцев.

Депутат отметил, что российские корпорации, в отличие от западных, не зарабатывают на изобретениях соотечественников миллиарды по причине большого количества отчетности и рисков, поскольку большая часть корпорация в той или иной мере принадлежит государству. По словам Зайцева, в случае ошибки корпорации, к ним приходит государственный чиновник и грозит разрывом трудовых отношений. В итоге российские компании вынуждено покупают изобретения соотечественников, запатентованные за рубежом за большие деньги.

Ранее ФАН сообщал об инженерах Вологодского оптико-механического завода, которые запатентовали объектив с увеличенной дальностью распознавания объектов.