Топ-20 самых желанных подарков женщине на 8 марта

Первый месяц весны ознаменуется самым теплым праздником — Международным женским днем. Чтобы порадовать даму сердца, нужно готовиться заранее. Вот и ФАН подобрал список самых желанных подарков для женщин на 8 марта.

Букеты не только из цветов

Каждая представительница прекрасного пола будет рада букету цветов, но по-настоящему удивить даму смогут гастробукеты. Такие шедевры составляются из сладостей, клубники в шоколаде и фруктов. Выглядит эффектно и на вкус аппетитно. Также интересным вариантом для вручения цветов может стать картина, созданная из живых бутонов.

Скретч-карта мира

Интересный сувенир для того, чтобы отмечать места, которые удалось посетить. Скретч-карты выглядят стильно, поэтому они несут не только практическую ценность, но и эстетическое. Отличное решение, чтобы оформить гостиную или любую другую комнату.

Портрет

Для творческих натур идеальным подарком к 8 Марта может стать портрет, написанный в стиле поп-арт или составленный из разных слов, собранный из мелких снимков. Также каждая дама оценит свою напечатанную на холсте любимую фотографию. Для любительниц творить, идеально подойдут картины-раскраски по номерам, также созданные на основе личных фото.

Бокалы с гравировкой

Бокальчик вина с подругой за приятным разговором, что может быть лучше? А если изящный бокал будет украшен и тематической, креативной надписью, то обычный вечер приобретет легкий привкус вечеринки.

Лампы для селфи

Обновлять контент в социальных сетях, как известно, нужно с регулярной периодичностью. Для создания качественных снимков всегда нужен хороший свет. Лампа для селфи — отличное решение для подарка не только для инста-див, но и для любой современной леди.

Чемодан для путешествий

Верный друг и помощник в любой поездке. С таким презентом, хоть на море, хоть на деревню к бабушке. Благо сейчас такие дорожные аксессуары можно подобрать на любой вкус и цвет. В комплект к такому подарку можно подобрать адресную бирку или защитный чехол.

Фотосессия с профессиональным фотографом

Роскошная тематическая фотосессия станет запоминающимся подарком каждой женщине. К тому же будет, чем похвастать в социальных сетях на зависть подружкам. Профессиональный мастер фотографии поможет подобрать образ и подскажет верные позы для удачных снимков.

Массажные принадлежности для процедур дома

Посетить спа-салон удается не всегда, а расслабиться после трудовых будней хочется всегда. Различные массажеры для использования в домашних условиях порадуют каждую представительницу прекрасного пола.

Бокс для хранения косметики

Кто как не женщина знает, что косметики много не бывает, и куда-то ведь нужно ее складывать. Бокс для хранения бьюти-средств станет не только хорошим, но и практичным подарком каждой представительнице прекрасного пола. Теперь среди карандашей, теней и тушей будет полный порядок.

Гримерное зеркало

Каждая женщина готова тратить на создание идеального образа уйму времени, а, чтобы время на сборы сократить, подарите ей гримерное зеркало. Яркая подсветка позволит увидеть любой недостаток кожи и скрыть его по средствам макияжа.

Парфюм

Беспроигрышный вариант для тех, кто абсолютно точно знает предпочтения своей дамы в ароматах. А вот для тех, кто не уверен в своих силах, лучше не рисковать, ведь подарок может не только остаться не удел, но и подпортить настроение.

Сертификат в спа-салон

Отдохнуть от суеты, по-настоящему расслабиться и почувствовать себя истинной женщиной позволят процедуры в спа-салоне. А сертификат на услуги позволит выбрать даме в свой подарок то, что она, действительно хочет.

Современные гаджеты

Новенький смартфон, планшет, ноутбук или беспроводные наушники оценит каждая современная леди. Такие подарки всегда будут ценны и полезны. Также можно рассмотреть вариант с портативной колонкой для занятий спортом или компактное зарядное устройство, чтобы всегда оставаться на связи.

Часы

Часы в качестве подарка подойдут не только особам, которые из-за своей мечтательности всюду опаздывают. Это отличный знак внимания каждой женщине. Кроме того, такой аксессуар может стать одновременно и украшением любого образа.

Украшения

Каждая женщина хочет быть красивой и желанной. Ничто так не красит даму, как украшения. Ювелирные изделия станут прекрасным подарком в Международный женский день. Кроме того, стоит обратить внимание и на изысканные изделия ручной работы, которые сейчас выглядят ничем не хуже золотых украшений.

Шоппинг со стилистом

Как говорится, перемены всегда к лучшему, тем более, если они наступают после длительных холодов. Весна — время, когда хочется очнуться от зимней спячки, а поход по магазинам, еще и в компании стилиста принесет массу положительных эмоций и обновленный гардероб.

Незабываемая поездка

Романтическое приключение порадует каждую представительницу прекрасного пола. А если это путешествие будет в компании лучшей подруги, то такой подарок запомнится на всю жизнь.

Звезду с неба

Теперь, пожелав своей даме звезду с неба или Луну, можно исполнить обещанное. У всех желающих появилась возможность стать владельцем небесного тела или небольшого участка земли не где-то, а на Луне. Оплатив услугу, владелец получает соответствующий документ о владении того или другого. Совершить такую покупку можно, к примеру, на сайте «Роскосмос».

Шуба

Мода на натуральные меха давно канула в Лету. Теперь в тренде изделия из искусственных материалов. Современные технологии позволили воплотить самые смелые дизайнерские решения. Теперь шубы из искусственного меха — это стильно, красиво и тепло.

Посудомоечная машина

Помните рекламу средства для чистки посудомоечных машин Finish, где голос за кадром нежно произносит: «Ты женщина, а не посудомойка!». 8 марта — это как раз тот самый праздник, когда слова из рекламы стоит доказать. Так вот посудомоечная машина занимает главенствующее место в топе подарков для женщин.