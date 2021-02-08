Факторы влияния на курс рубля: нефть, санкции, инфляция и гособлигации

Как и на любой другой актив, на рубль действуют законы спроса и предложения. Спрос предъявляют как физлица, так и компании, закупающие импортные товары или выплачивающие долги в иностранной валюте. Кроме того, не стоит забывать о так называемых нерезидентах, выводящих за рубеж прибыль, полученную от финансовых операций или бизнеса в нашей стране.

Что же касается предложения валюты, то оно в первую очередь идет со стороны экспортеров (металлургические и нефтегазовые компании), которые продают иностранные денежные знаки для осуществления расчетов с бюджетом по налогам, с работниками и поставщиками внутри страны, а также со стороны нерезидентов, которые торгуют валюту за российскую валюту для целей последующей покупки (как правило) российских государственных облигаций (процентная ставка по ним выше, чем по европейским или американским).

Вся эта совокупность факторов, безусловно, влияет на курс рубля. С точки зрения нефти достижение отметки в 60 долларов за баррель «в моменте» не имеет принципиального значения. Ведь, несмотря на высокие цены на «черное золото», России приходится сокращать ее добычу в 2020-2022 годах в соответствии со сделкой ОПЕК, что, разумеется, уменьшает приток валюты в страну.

В 2018 году цена на нефть марки Brent колебалась в условном диапазоне 60-80$, а в 2019 — 60-70$. В 2020 она падала с 70$ до 16$ и затем выросла обратно до 60$. В 2018-2019 годах требовалось 62-67 рублей для покупки доллара, в начале 2020 эта отметка достигла значения 61, затем она выросла до почти 82, укрепилась на 68 и сейчас держится в диапазоне 70-76.

Определенная зависимость курса рубля от стоимости нефти, разумеется, существует, так как нефтегазовая отрасль остается одним из основных поставщиков валюты в страну. Однако это далеко не единственный фактор влияния.

К примеру, было замечено уменьшение притока валюты в страну со стороны «нерезидентов», поскольку операции carry-trade (представляющие собой заем валюты на Западе под практически нулевую ставку с последующим переводом в рубли и покупкой российских государственных бумаг, имеющих доходность 6-8%) стали куда менее выгодными. Причина кроется в том обстоятельстве, что Центробанк в 2020 году активно снижал ключевую ставку, что приводило к уменьшению доходности госбумаг РФ. Это, в свою очередь, соответствовало снижению доходности операций «нерезидентов».

Вместе с тем не стоит забывать, что в конце прошедшего года в нашей стране, хоть и не сильно, усилилась инфляция, которая является взаимовлияющим фактором по отношению к курсу валют. После резкого роста доллара в 2020 году подросли и цены, поскольку при производстве почти любого товара в РФ есть импортная составляющая, которая стала дороже. Однако теперь небольшой рост инфляции формирует ожидания куда более высокого курса американской валюты — и это приводит к повышенному спросу на доллар со стороны экономических агентов в Российской Федерации.

Следует подчеркнуть, что при формировании курса рубля к доллару большое значение имеет так называемая «геополитическая составляющая» – риск санкций. По разным оценкам, ее доля составляет 5-10 рублей от общей цены доллара. Она вряд ли куда-то уйдет в ближайшее время, так как возможность усиления санкций в отношении РФ остается. Этот фактор, в свою очередь, формирует повышенный спрос на валюту прямо сейчас (экспортеры ее придерживают, а импортеры стараются как можно быстрее ее купить для расчетов по импортным контрактам).

Не стоит забывать и про такой фактор влияния на цену рубля, как бюджетная политика — российской казне не нужна слишком крепкая национальная валюта, поскольку, в условиях сократившихся из-за сделки ОПЕК доходов от газа и нефти, выполнение бюджетных обязательств государства за счет ФНБ куда проще делать при относительно более низком курсе рубля.

Также на него влияет политика Центробанка по сдерживанию инфляции. В данный момент при небольшом ее росте уже мало кто ожидает, что ЦБ РФ продолжит уменьшать ключевую ставку. Он даже может ее и повысить! Это, соответственно, приводит к росту интереса «нерезидентов» к российским государственным бумагам, который провоцирует рост курса рубля.

Как мы видим, на нашу национальную валюту влияет множество факторов. При сохранении в течении долгого времени цен на нефть выше 60$ за баррель, рубль будет скорее склонен к укреплению, так как поток валюты в РФ вырастет, и увеличатся доходы казны от нефтегазовой отрасли. При таком сценарии Министерство финансов будет покупать валюту во все больших количествах для пополнения Фонда национального благосостояния. Так что рубль будет укрепляться до тех пор, пока с учетом вышеназванных факторов не наступит баланс спроса и предложения. При четком понимании, что санкций со стороны Запада больше не будет, рубль начнет укрепляться до значений 68-70 и даже 65-68.

Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что в России растет инфляция и потребности бюджетных расходов. Опасения насчет введения очередных санкций все так же высоки, что и формирует спрос на доллар. Не факт, что и цены на нефть будут долго оставаться высокими, так как текущий низкий уровень добычи «черного золота» будет способствовать увеличению темпа выкачки нефти в странах, не входящих в ОПЕК+.

Конкретные прогнозы давать крайне сложно, поскольку в каждый момент времени действует множество факторов. Но для Российской Федерации характерна сезонность — первая половина года для рубля, как правило, благоприятна, а вот вторая – уже нет. В 2021 году вероятнее всего будет то же самое — сейчас национальная валюта более склонна к укреплению, возможен диапазон 70-72 рублей за доллар. Во второй же половине текущего года она явно будет ослабляться, однако какие факторы и с какой силой будут действовать в это время, сказать пока сложно.