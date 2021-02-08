Разработчик боевых российских роботов отметил их высокий интеллект

Санкт-Петербург, 8 февраля. Возможность развития сценария «Терминатора» с захватом власти боевыми российскими роботами раскритиковал ректор Юго-Западного государственного университета, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РААСН, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Сергей Емельянов.

«Искусственный интеллект не всегда хорош для гражданской промышленности. Те мозги, что стоят в наших боевых роботах «Уран-9» и «Соратник», и в которых 98% отечественной микроэлементной базы, созданы нами и для всего мира уникальны. Их оценили специалисты как опередившие время на 15–20 лет. Эти роботы автономны, они не управляются с пульта. Подобные роботы сами принимают решения при выполнении задач. Робот должен из точки А дойти до точки В, выполнить задачу и вернуться в точку С. Мы, разумеется, оставляем каналы связи, например, «SOS», когда робот не понимает, что делать дальше, но все-таки робот должен самостоятельно выполнять поставленные ранее задачи», — рассказал Емельянов во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Автономность и самостоятельность российских боевых роботов, тем не менее, сценария Апокалипсиса и восстания машин не предусматривает. По словам Емельянова, роботы могут выполнять только поставленную задачу, и опасаться за будущее человечества из-за «Урана-9» и «Соратника» не стоит.

«Иногда у людей в мозгах замыкает, они берут оружие и совершают не очень хорошие вещи. Если в микросхемах робота что-то сломается, он просто остановится и будет стоять до полного уничтожения», — прокомментировал Емельянов.

Профессор считает, что в ближайшие пять лет Россия совершит рывок в создании суперкомпьютеров, и объявит о себе как о ведущей компьютерной державе, но на данный момент мировые, в том числе и российские ученые не торопятся сообщать о своих наработках.

Ранее ФАН сообщал об ученых Севастопольского государственного университета, которые создали робота-манипулятора для проведения операций с минимальным хирургическим вмешательством в организм человека.