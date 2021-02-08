Переходное правительство Судана распущено для формирования нового кабинета министров

Хартум, 8 февраля. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил о роспуске переходного правительства, пишет информационное агентство Suna.

Такая мера является стандартной процедурой, предшествующей завершению формирования нового кабинета министров, состав которого активно обсуждался в последние дни. Эти действия соответствуют Конституционной декларации африканского государства, говорится в обращении премьера.

«Министры, назначенные после политического соглашения и вступления в силу конституционной декларации <…>, выполнили возложенную на них миссию», — отметил Хамдук.

По его словам, новое правительство позволит Судану встать на путь демократических преобразований, поскольку является результатом реформы переходной администрации. Известно, что туда войдут до 26 ведомств вместо прежних 21, что должно обеспечить более эффективную работу органа. Официальное объявление полного состава намечено на понедельник, 8 февраля 2021 года.

Преобразование кабинета министров предполагалось договоренностями между военными, сместившими бывшего главу государства Омара аль-Башира, и альянсом оппозиционных сил «За свободу и перемены». С августа 2019 года полномочиями президента временно наделен Суверенный совет Судана, возглавляемый Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Хартум завершит формирование правительства страны с задержкой.