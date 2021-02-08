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Валерий Захаров: ВС ЦАР восстановят контроль над трассой до Камеруна

Валерий Захаров: ВС ЦАР восстановят контроль над трассой до Камеруна

Банги, 8 февраля. Правительство ЦАР в ближайшее время обезопасит дорогу на Камерун, заявил советник президента республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

«Противник несет потери и отступает. Вскоре дорога в Камерун будет контролироваться правительством Центральноафриканской Республики», — уточнил он.

За последнюю неделю ВС страны освободили города Боссембеле, Ялоке и Боссемптеле. Восьмого февраля обученные российскими инструкторами бойцы FACA восстановили контроль над населенным пунктом Баоро, территория которого прилегает к трассе Банги – Белоко.

Эта дорога связывает ЦАР и Камерун, поэтому имеет важное экономическое и социальное значение. По ней идут поставки продовольствия для центральноафриканцев, а в обратную сторону отправляются экспортные товары, преимущественно — древесина.

Правительство уделяет повышенное внимание безопасности движения грузов, что подтверждает неоднократное упоминание трассы на совещаниях премьер-министра страны с представителями силовых ведомств.

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