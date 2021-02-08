Валерий Захаров: ВС ЦАР восстановят контроль над трассой до Камеруна

Банги, 8 февраля. Правительство ЦАР в ближайшее время обезопасит дорогу на Камерун, заявил советник президента республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

«Противник несет потери и отступает. Вскоре дорога в Камерун будет контролироваться правительством Центральноафриканской Республики», — уточнил он.

La semaine dernière, les FACA ont libéré 3 villes dont Bossembélé, Yaloké et Bossemptélé. Il y a quelques heures, le contrôle a été aussi repris sur Baoro. L’ennemi subit des pertes et recule. Bientôt la route vers le Cameroun sera contrôlée par le gouvernement de la Centrafrique pic.twitter.com/dXfx4STfPe — Valery Zakharov (@VlrZakharov) February 8, 2021

За последнюю неделю ВС страны освободили города Боссембеле, Ялоке и Боссемптеле. Восьмого февраля обученные российскими инструкторами бойцы FACA восстановили контроль над населенным пунктом Баоро, территория которого прилегает к трассе Банги – Белоко.

Эта дорога связывает ЦАР и Камерун, поэтому имеет важное экономическое и социальное значение. По ней идут поставки продовольствия для центральноафриканцев, а в обратную сторону отправляются экспортные товары, преимущественно — древесина.

Правительство уделяет повышенное внимание безопасности движения грузов, что подтверждает неоднократное упоминание трассы на совещаниях премьер-министра страны с представителями силовых ведомств.