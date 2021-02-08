Первый поезд после перерыва из-за коронавируса отправился из Москвы в Минск

Москва, 8 февраля. Первый поезд пустили по маршруту Москва — Минск впервые после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией приостановили в начале апреля прошлого года. Российские власти решили возобновить его с 8 февраля. Первый поезд направил холдинг «РЖД». До этого состав шел через Белоруссию, однако не останавливался в территории страны. Теперь на нем можно добраться из Москвы в Минск и по обратному маршруту, передают РИА Новости.

Первый рейс Белорусских железных дорог (БЖД) отправится из Минска в Москву сегодня в 22:10. Затем поезд будет ходить из белорусской столицы по четным дням, а из российской — по нечетным числам. Поезд холдинга «РЖД» курсирует ежедневно.

До этого сообщалось, что холдинг «РЖД» будет проводить санитарную обработку в поездах, которые курсируют между Россией и Белоруссией. Об этом рассказали в пресс-службе компании.