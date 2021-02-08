В 2020 году был принят закон, согласно которому граждане, имеющие счета в банках, должны уплачивать налог на доходы, полученные от них. Ставка стандартна для физлиц и составляет 13%. При этом налог на вклады для пенсионеров вызывает вопросы. Ведь часто накопления на счетах — не что иное, как пенсия, которую удалось потратить не сразу, а сохранить на будущее.

Нужно ли пенсионеру в этом случае платить налог? Какие суммы подлежат обязательному налогообложению, а какие — нет? Нужно ли рассчитывать налоговые отчисления, если сумма в банке не превышает одного миллиона рублей? На эти вопросы журналисту ФАН ответил адвокат Алексей Карабаев.

Рассчитывается ли налог на вклады для пенсионеров

Закон №102, который вызывает так много вопросов, был принят в апреле 2020 года. Согласно нормативному акту, уплачивать налог на доходы от вкладов должны все граждане без исключений. Независимо от возраста, независимо от источников дохода. Исключение составляют лишь вкладчики, которые получают со счетов «прибыль» в размере не более одного процента в течение календарного года. Речь идет о так называемых «зарплатных» картах: проценты по ним минимальны, поэтому законодатель решил налогом их не облагать.

Все остальные счета, хоть накопительные, хоть пенсионные, под действие закона попадают. Даже если основной массив накоплений и составляют пенсионные выплаты со стороны государства. Несмотря на то, что когда-то человек уже заплатил все виды сборов со своей заработной платы, а выйдя на заслуженный отдых, пользуется собственными же социальными накоплениями, государство считает их доходом гражданина. И если сумма процентов по доходу превышает установленный государством минимум, с нее нужно заплатить 13% НДФЛ.

«Заставить платить подоходный налог могут владельцев всех без исключений банковских карт и счетов, — отмечает адвокат Алексей Карабаев, — в том числе и пенсионных. Это связано с тем, что государство считает пенсию основным источником дохода гражданина, точно так же, как в период трудовой деятельности источником дохода является зарплата. Но при расчете многое зависит от суммы на счету и процентов, которые получает пенсионер».

Каким будет налог на вклады свыше 1 миллиона рублей для пенсионеров

Налоговая ставка от размера вклада не зависит и составляет 13%. Она едина для всех. Но считается, что если на счету у человека пенсионного возраста лежит меньше одного миллиона, платить ему ничего не придется, а вот если больше — тогда нужно.

Это мнение ошибочно. Один миллион — это вовсе не предельная цифра, за которой начинается порог налогообложения. Государство не ограничивает ни минимальные, ни максимальные вклады. От миллиона рассчитывается необлагаемый минимум, который зависит еще и от ключевой ставки Центробанка за тот год, когда человеком и был получен доход.

Например, ключевая ставка Центробанка за 2020 год составляла 4,25%. Тогда необлагаемая сумма дохода со вклада рассчитывается так: 4,25% х 1 млн рублей. Получаем сумму в 42 500 рублей.

Если вкладчик в течение года получил доход свыше этой цифры, ему придется заплатить 13% от величины превышения. Например, общая сумма процентов по вкладу составила 60 тысяч, а необлагаемый минимум — 42 500 рублей. Налог рассчитают от разницы: 60 000 – 42 500 = 17 500 рублей. Величина налога составит 13% от этой суммы или 2275 рублей. И не важно, сколько денег было на счету: больше миллиона или меньше. Налоговая подсчитает, сколько человек заработал на своем вкладе от любой его суммы.

Можно ли избежать налогообложения вкладов для пенсионеров

Для этого предлагаются разные схемы. Например, открывать небольшие счета в разных банках, до миллиона, или использовать валютные счета одновременно с рублевыми. К сожалению, эти «манипуляции» не сработают.

«Доход будут рассчитывать от совокупности всех вкладов в российских банках, — уточняет адвокат. — И в расчет принимается период в один календарный год. Если пенсионер получал выплаты в валюте, они тоже будут учтены. Проценты пересчитают в рублях, руководствуясь курсом Центробанка с учетом даты получения дохода».

Сложив все суммы, которые «набежали» у пенсионера по всем счетам, налоговики высчитают необлагаемый налоговый минимум по рассмотренной выше формуле (умножив размер ключевой ставки ЦБ на миллион рублей). Величина «прибыли» оказалась ниже высчитанного предела? Тогда налога не будет. Если выше — придется платить.

Также не имеет значения, каким именно был вклад. Считается, что если он был открыт на период в два-три года, но закрыли его раньше и проценты сняли в меньшем объеме, чем они должны были быть, налог платить не придется. Придется, и тоже на общих основаниях. Значение имеет не тип вклада, а какую именно сумму дохода получил пенсионер. Проценты по закрытому раньше времени вкладу приплюсуют к другим, по остальным счетам, вычислят общий «заработок» вкладчика и от него сделают расчеты.

Не был ли отменен закон о вкладах свыше миллиона рублей для пенсионеров

Нет, не был. Со стороны общественных организаций и людей в адрес законодателей поступило немало претензий о новом виде налогообложения. И некоторые депутаты Госдумы и региональных законодательных собраний выступили с инициативой внести послабления для людей пенсионного возраста. И если не отменить идею с налоговым бременем совсем, то хотя бы ввести для этой группы граждан другой режим, предусмотреть послабления.

Но до настоящего времени на законодательном уровне решения о послаблении или особых условиях для людей пенсионного возраста не принимались. А пока инициатива не закреплена официально, законодательной силы она не имеет. Пенсионерам придется платить на общих основаниях со всеми, если, конечно, в ближайшее время ситуация не изменится.

Как правильно платить налог по вкладу пенсионеру

Рассчитывать самостоятельно ничего не нужно. Это сделают налоговики, которые теперь получают данные от всех банков страны. В Налоговой службе собирают информацию о вкладчиках, суммируют их прибыль и выполняют расчет.

Делают это за период в один календарный год, точно так же, как считают налог на недвижимость или транспорт. Данные вносят в единую базу и формируют платежные документы. Они приходят налогоплательщику в электронном виде, если у него есть зарегистрированный кабинет на сайте ФНС. Если такового нет, то по почте, одновременно с другими налоговыми уведомления.

Порядок оплаты не отличается от других видов налоговых платежей. Так как закон был принят в 2020 году, а вступил в силу только в 2021 году, первые платежки по налогообложению вкладов пенсионеры получат только в 2022 году. Оплатить нужно до декабря, в противном случае образуется налоговая задолженность. Никаких поблажек для пенсионеров в порядке уплаты налоговых начислений не предусмотрено.

«Если не заплатить вовремя, придется выплачивать еще и пени, — уточняет Карабаев. — К пенсионеру, как и к любому налогоплательщику, могут применяться стандартные меры, вплоть до принудительного списания задолженности судебными приставами».

В плане работы исполнительной службы пенсионеры, как правило, оказываются самыми беспроблемными должниками. У них есть официальный доход, с которого приставы имеют право удерживать определенную часть в счет налогового долга государству.

Как проконтролировать сумму налога и наличие задолженности

Чтобы оценить, какую налоговую выплату насчитают пенсионеру, необходимо сложить полученные за год проценты по всем вкладам. Рассмотрим несколько примеров с учетом ключевой ставки Центробанка в 4,25% и полученного необлагаемого минимума в 42 500 рублей.

1. Сумма вклада составляет 600 тысяч под 6% годовых. Расчет выполняем следующим образом: 42500 - (600 000 х 6%) = 6500 рублей. Сумма дохода за год меньше, чем необлагаемый минимум. Налог платить не придется.

2. Вклад в размере 800 тысяч под 5,6% годовых. Рассчитываем величину дохода: 42500 – (800 000 х 5,6%) = - 2300 рублей. Она превышает необлагаемый минимум на 2300 рублей, от которых и будут рассчитывать НДФЛ. Пенсионер получит платежку на 299 рублей, это 13% от 2300 рублей.

3. Сумма вклада 1 млн 100 тысяч под 6% годовых. Считаем сумму превышения необлагаемого минимума: 42500 – (1 100 000 х 6%) = - 23500 рублей. В платежке будет стоять цифра 3055 рублей, это 13% от 23500 рублей.

Удобно использовать для контроля налоговых начислений официальный сервис Налоговой службы «Мой налог». Туда поступает информация о размерах начислений по всем видам налогообложения для физлиц, и очевидно, налоги по вкладам уже в ближайшее время тоже будут внесены в общий перечень.

Можно пользоваться и порталом «Госуслуги», но там в личном кабинете показывают только налоговую задолженность, то есть платежи, которые не были внесены вовремя и теперь считаются долгом гражданина перед государством. Ежедневно на задолженность насчитываются пени, и хоть «штраф» минимален, лучше выплатить долг быстрее, так как его все равно рано или поздно взыщут по решению суда.