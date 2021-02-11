Очередное наступление ВСУ на Донбасс приведет к окончательному развалу Украины

Если киевские власти отдадут своей армии приказ о наступлении на Донбасс, то это приведет к полному и окончательному развалу Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем видеоблоге «Закрытая тема».

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 29 боеприпасов. Об этом сегодня сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). По его данным, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. Под огнем на горловском направлении оказались окрестности поселка шахты имени Гагарина, а также район поселка Жабуньки — на донецком направлении.

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило два раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 29 единиц», — сказано в сообщении СЦКК.

На обострение ситуации в Донбассе обратил внимание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, киевские власти специально провоцируют конфликт на линии фронта, чтобы отвлечь внимание населения страны от внутренних проблем.

«Меня очень беспокоит ситуация, связанная с обострением конфликта в Донбассе. Это было ожидаемо, поскольку киевские власти не могут навести даже элементарный порядок в экономике, социальной сфере и так далее. Это вынуждает американских кураторов Украины закрывать телеканалы, вводить жесткую цензуру и обострять ситуацию на линии соприкосновения, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем — прежде всего от обнищания, поскольку более 51% граждан страны живут за чертой бедности. Естественно, в этих условиях необходимо отвлечь внимание населения Украины от проблем. Поэтому и начались провокации против республик Донбасса», — сказал политик.

Он отметил, что ополченцы Донбасса никогда первыми не будут открывать огонь по Вооруженным силам Украины, потому что за их спинами находятся густонаселенные города и села.

«Когда Кравчук говорит о том, что необходимо отвечать выстрелом на выстрел, то ему нужно для начала глянуть на карту — где проходит линия соприкосновения. Пусть посмотрит на то, что находится в ближайшем тылу ополченцев и войск киевского режима. Не могу солдат ВСУ назвать украинскими, поскольку они ведут себя на земле Донбасса как оккупанты. Так вот, в тылу армии ДНР находятся густонаселенные города: Горловка, Донецк и так далее. Любые обстрелы всегда приходятся на населенные пункты. Поэтому ни один ополченец никогда не будет первым открывать огонь по ВСУ, так как «ответка» прилетит по мирному населению», — заявил бывший премьер-министр.

Николай Азаров считает, что очередное наступление ВСУ на Донбасс приведет к окончательному развалу Украины. Кроме того, все политические силы страны, выступающие за силовое решение конфликта, являются врагами Украинского государства, добавил он.

«В данной ситуации я исхожу из интересов Украины, которые заключаются в скорейшем завершении конфликта в Донбассе. Все, кто сегодня выступает за войну, — враги Украины. Боюсь, что провокации на линии фронта, которые затеяли киевские власти по команде США, могут привести к горячей стадии конфликта. Поверьте мне, это окончательно разрушит Украину. Поэтому здравые украинские политические силы должны приложить все усилия, чтобы сорвать авантюру Киева в самом зародыше», — резюмировал Азаров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сразу восемь солдат 28-й бригады Вооруженных сил Украины получили тяжелые ранения в результате неудачной вылазки за спиртным. Отклонившись от намеченного маршрута, автомобиль с украинскими военными совершил наезд на взрывное устройство.