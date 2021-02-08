Оползень в силосной яме убил молодого украинца

Киев, 8 февраля. Происшествие на одном из сельхозпредприятий Хмельницкой области Украины стало причиной гибели одного рабочего.

Оползень в силосной яме буквально «поглотил» 34-летнего мужчину, в связи с чем достать украинца живым спасателям не удалось. По информации сотрудников экстренных служб региона, под толщу корма угодили еще два сотрудника сельскохозяйственного предприятия.

Спасатели смогли вовремя среагировать на чрезвычайное происшествие и извлечь из-под завалов обоих мужчин. Пострадавшими оказались 61-летний и 58-летний местные жители. Силос оказался достаточно сильно спрессованным и, ввиду его количества, спасателям пришлось действительно откапывать попавших в ловушку рабочих.

Оползень в Баку стал причиной блокировки движения одной из магистралей, сообщал ФАН. Земляные массы полностью засыпали дорогу в Сабаильском районе.