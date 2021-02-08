Молдавия стоит на пороге железнодорожной катастрофы

Кишинев, 8 февраля. Железная дорога Молдавии готова продавать свое имущество в попытке рассчитаться с кредиторами и собственными сотрудниками. Транспортную ситуацию усугубляет кризис на Украине.

Кредитная задолженность «Железных дорог Молдовы» в прошлом году достигла 460 млн леев — это более 26,3 млн долларов. В условиях пандемии коронавируса транспортная компания не смогла даже выплатить зарплаты своим сотрудникам. Многие работники железной дороги не получили денег даже за октябрь. В сложившихся обстоятельствах в Кишиневе всерьез задумываются о продаже имущества — это позволит рассчитаться с долгами.

Транспортные перевозки в Молдавии являются убыточными, признается глава ЖДМ Адриан Ончану, его слова передает издание «Правдоруб». Подвижной состав, особенно в сегменте пригородного сообщения, находится в аварийном состоянии. Ситуация настолько трудная, что поездки в местных электричках могут быть небезопасны для пассажиров.

Грузовые перевозки могли принести доходы, однако из-за конфликта в Донбассе молдавским железнодорожникам приходится отправлять составы в обход, что негативно сказывается на ценах.

Страны Прибалтики также столкнулись со снижением доходности своих железных дорог. Из-за антироссийской риторики государства региона теряют клиентов.