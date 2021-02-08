Андрей Леонов рассказал, как изменилась Лиза Арзамасова после «Папиных дочек»

Москва, 8 февраля. Актер Андрей Леонов, сыгравший роль отца в «Папиных дочках», рассказал, как изменилась за годы после сериала артистка Елизавета Арзамасова.

Леонов и Арзамасова вместе приняли участие в съемках нового проекта канала СТС под названием «Ивановы-Ивановы». Актеры пересеклись в перерывах, поскольку съемки их сцен шли параллельно.

«Когда увидел Лизочку, даже не поверил, что это она. Встретились, обрадовались, бросились друг к другу как старые близкие знакомые. Столько времени прошло уже», — поделился Леонов.

Коллеги по «Папиным дочкам» успели поговорить 10–15 минут. Они обменялись новостями, поделились радостями и пожаловались на неприятные события. По словам Леонова, 25-летняя Арзамасова превратилась во взрослого, сформировавшегося человека. Сейчас она очень талантливая и прекрасная актриса, сказал артист в интервью изданию «СтарХит».

Елизавета Арзамасова в конце прошлого года вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха, который старше ее на 22 года. Автор книг по физиогномике, психолог Борис Хигир считает, что скоро этому браку придет конец. По мнению эксперта, супруги расстанутся из-за проблем в постели.