Военнослужащие Черноморского флота РФ проводят снайперские дуэли на учениях в Крыму

Севастополь, 8 февраля. Подразделения береговой охраны и снайперы Черноморского флота России проводят тренировки по огневой подготовке в Крыму.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что мотострелковые подразделения оттачивают навыки маскировки на открытой местности, а также скрытное перемещения между позициями.

В ходе маневров также отрабатываются так называемые снайперские дуэли со скрытых позиций, расположенных на максимальном расстоянии. Снайперы также сдают нормативы по сборке оружия и метанию ручной осколочной гранаты.

Учения проходят на полигоне в Севастополе, участие в них принимают более 200 военнослужащих из состава мотострелковых подразделений армейского корпуса.

Ранее ФАН писал, что военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота приступили к подготовке ко второму этапу конкурса полевой выучки «Снайперский рубеж». Тем временем гранатометчики гвардейской танковой армии Западного военного округа провели стрельбы с использованием модернизированных приборов ночного видения, сообщает RT.