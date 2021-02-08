Профессор Емельянов рассказал, в чем молодые ученые опередили «Сколково»

Санкт-Петербург, 8 февраля. Какую роль играет «Сколково» в российской науке и в чем молодые ученые опередили инновационный центр, рассказал ректор Юго-Западного государственного университета, доктор технических наук, профессор Сергей Емельянов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«У «Сколково» немного другие задачи, нежели простая разработка новых технологий. «Сколково» — это объединяющее ядро, которое позволяет ученым встречаться, получать всю необходимую информацию и обмениваться ею. Если у кого-то есть достойный стартап, то «Сколково» может предоставить возможности его производства», — отметил он.

Профессор также объяснил, как молодые ученые опередили разработки «Сколково».

«Мы [ЮЗГУ] представили на Startup Village медицинский экзоскелет для ускоренной реабилитации людей с травмами позвоночника. Так вот, в «Сколково» были ребята, которые достаточно неплохо прорабатывали данную идею. Но наши молодые ученые опередили их. Поэтому стартап экзоскелета в «Сколково» был закрыт. Просто они увидели, что есть более перспективные разработки», — сказал эксперт.

Отметим, Startup Village — это некоммерческий бизнес-инкубатор, расположенный в Индии. Он ориентирован на студенческие стартапы и телекоммуникационные инновации. Startup Village предоставляет участникам рабочее место, высокоскоростное подключение к Интернету, юридические услуги и услуги интеллектуальной собственности, а также доступ к крупным инвесторам.

Ранее ФАН сообщал, что на основе современных исследований физики плазмы компания-резидент «Сколково» разработала уникальную систему обеззараживания воздуха, поверхностей и воды от болезнетворных вирусов и бактерий.