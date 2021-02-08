Мать доведенной до сильного истощения приемной девочки осудили в Брянске

Брянск, 8 февраля. Суд признал женщину, взявшую семилетнюю девочку на попечительство, виновной в жестоком обращении с ней. За совершенное деяние она получила восемь лет колонии.

Представители Генпрокуратуры РФ сообщили о вынесении финального решения по делу об истязании над семилетней жительницей Брянска. По их словам, суд признал приемную мать девочки виновной в жестоком обращении с ребенком и приговорил женщину к восьми годам лишения свободы.

Пострадавшая девочка попала в больницу из новой семьи в июне прошлого года. Тогда ее госпитализировали с сильным истощением и обморожением ног. В ходе организованной по факту случившегося проверки было установлено, что приемные родители подростка морили его голодом и заставляли спать на балконе.

В Нижнем Новгороде горе-отец ломал кости сыну ради достижений в спорте, сообщал ФАН. Мужчина ставил на ноги пятилетнему сыну гири, чтобы тот быстрее смог научиться садиться на шпагат.