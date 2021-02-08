Военные Белоруссии и России проведут совместную подготовку к учениям «Запад-2021»

Минск, 8 февраля. Вооруженные силы России и Белоруссии в составе объединенного командования проведут совместную штабную тренировку в Минске.

В пресс-службе Министерства обороны Белоруссии сообщили, что на стационарных пунктах управления военнослужащие проработают один из вариантов применения группировок войск. Основная задача тренировки — принятие решения на применение РГВ в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Совместные маневры являются одним из элементов подготовки к стратегическому учению «Запад-2021», которое будет проходить в сентябре.

Ранее ФАН писал, что страны ОДКБ обсудили план совместных учений на 2022 год. Согласно утвержденному плану в следующем году будут проходить командно-штабные совместные учения, а также тренировки оперативного состава Центра кризисного реагирования ОДКБ и национальных органов.