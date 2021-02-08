Армия ЦАР выбила боевиков из города Баоро

Банги, 8 февраля. Армия ЦАР (FACA) в ходе спецоперации против незаконных вооруженных формирований освободила город Баоро на северо-западе страны.

Вооруженные силы ведут масштабное наступление на боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), в которой, помимо наемников из Камеруна, Чада и Судана, присутствуют террористы из недобитых филиалов ИГ1, «Аль-Каиды»1 и «Боко Харам»1 (запрещены в РФ).

Сформированная экс-президентом республики Франсуа Бозизе «Коалиция» активизировалась в конце прошлого года. Вооруженная группировка попыталась сорвать всеобщие выборы в ЦАР. Обученные российскими инструкторами бойцы FACA обеспечили безопасное проведение голосования и с успехом отбивали последующие атаки экстремистов, после чего перешли в контрнаступление.

Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада поздравил вооруженные силы с очередной победой. Освобождение Баоро продолжило череду успехов отрядов FACA, которые неуклонно выдавливают боевиков CPC к границам Камеруна.

Ранее под контроль правительства перешли Боссемптеле, Ялоке, Боссембеле и другие населенные пункты вдоль трассы Банги — Белоко, соединяющей столицу страны с ближайшим морским портом — камерунским городом Дуала.

Армия могла бы действовать эффективнее, но этому препятствует оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций. Недавно Совбез ООН под давлением Франции, США и Великобритании продлил ограничения на поставки военной техники в страну.

Против такого решения выступила глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. Она объяснила, что запрет мешает перевооружению FACA, тогда как боевики получают необходимое снаряжение контрабандой. Ее позицию поддержали Россия и Китай, а граждане ЦАР вышли на демонстрации против несправедливого ограничения.

1 Организация запрещена на территории РФ.