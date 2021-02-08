Дочь онкобольной Заворотнюк показала длинные ноги на пляже в Дубае

Дубай, 8 февраля. Пока звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк ведет борьбу с онкологическим заболеванием в подмосковном поселке Крекшино, ее старшая дочь Анна отдыхает в ОАЭ.

Жизнь 25-летней модели Анны Заворотнюк бьет ключом: недавно она переехала в просторные апартаменты в центре Москвы, кардинально сменила цвет волос и впервые за год улетела отдыхать заграницу. Дочь актрисы планирует совмещать походы по ресторанам и прогулки по пляжу с работой: она вынуждена продолжать рекламировать бренды и показывать подписчикам новые образы в личном микроблоге Instagram, чтобы не терять охваты аудитории.

Заворотнюк-младшая решила опубликовать первое фото с отдыха. Она запечатлена на пляже в шифоновой юбке с экстремально высоким разрезом и черном мини-топе. Наследницу актрисы сравнили с русалкой, хотя на сходство с героиней сказки Андерсена она намекнула под постом сама.

«Ласты купи себе»; «Наша русалочка»; «Хорошего отдыха», — прокомментировали подписчики фото блогера.

Анастасия Заворотнюк неожиданно пропала из поля зрения общественности летом 2019 года. Несмотря на многочисленные просьбы, родные звезды сериала «Моя прекрасная няня» отказываются комментировать появившиеся сообщения об обнаруженной у нее глиобластоме головного мозга. По сведениям СМИ, актриса сейчас восстанавливается дома.