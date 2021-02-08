Пенсионерка пять дней просидела в засыпанной снегом машине и выжила

Трентон, 8 февраля. Пожилая американка из-за непогоды пять дней провела в своем автомобиле и осталась жива, сообщают местные СМИ.

Из-за сильного снегопада, обрушившегося на город Ньюарк в штате Нью-Джерси, женщина оказалась заблокирована в машине, которая в настоящий момент заменяет ей жилье. Спасатели вызволили пенсионерку, медицинская помощь ей не потребовалась. Пострадавшая заявила, что теперь постарается как можно скорее снять комнату или квартиру.

Сотрудники пожарной части в Пензенской области спасли 54-летнего мужчину из снежного плена, сообщало Федеральное агентство новостей. Местного жителя экстренно госпитализировали с сильным обморожением.