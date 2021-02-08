Водителей предупредили о популярной мошеннической схеме на дорогах

Москва, 8 февраля. Водителей предупредили о схеме мошенничества, по которой злоумышленник «замечает» поломку в машине и предлагает помочь в обмен на деньги.

Действия одного из таких злоумышленников пресекли работники Центра организации дорожного движения, рассказал на своей странице в Facebook заместитель руководителя компании Александр Евсин. Дорожный патруль увидел, как водитель одной из машин вынудил женщину за рулем «Фольксвагена» сделать остановку.

Мошенник выбежал из авто и заявил, что у «Фольксвагена» из-под капота валит дым. Женщина открыла аферисту капот, он сделал несколько действий, и дым действительно пошел, объяснил Евсин. Злоумышленник предупредил, что автомобиль может загореться, но он способен помочь. Аферист предложил заменить датчик, который у него как раз есть. Его стоимость составила 7 тысяч рублей. Когда подъехали патрульные, выяснилось, что машина не сломана, а мужчина скрылся, увидев сотрудников ЦОДД.

Ранее сообщалось, что пенсионерка стала жертвой аферистов и сбросила им сумку с деньгами с балкона. Полиция задержала мошенников по горячим следам.