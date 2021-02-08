Спасатели сняли рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

Южно-Сахалинск, 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которых чуть не унесло в океан на оторвавшейся льдине на Сахалине.

Мужчины решили порыбачить вопреки предупреждениям. Они вышли на хрупкий лед в Макаровском районе. Сильный ветер оторвал льдину, на которой находились рыбаки. В их спасении были задействованы 24 человека, передает пресс-служба регионального правительства.

Недавно глава Якутии наградил двух несовершеннолетних братьев за спасение ребенка. Мальчики бросились на помощь двум детям, лодка которых перевернулась, сообщал ФАН.