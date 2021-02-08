Дочь Федосеевой-Шукшиной запрещает ей общаться с Бари Алибасовым

Москва, 8 февраля. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина из-за дочери не может навещать продюсера Бари Алибасова, с которым они хотят воссоединиться после развода.

Основатель группы «На-На» и его сын стали героями нового выпуска программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Алибасов-старший пожаловался, что Федосеева-Шукшина не может видеться с ним, поскольку дочь Ольга заперла ее в квартире. Сын продюсера подтвердил эту информацию.

«У Лидии Николаевны отобрали телефон, заперли ее в комнате, чтобы она не оказалась с отцом», — сказал Алибасов-младший.

Действительно, Ольга не хочет ничего слышать о семье Алибасовых. Ей кажется, что продюсеру не нужна Федосеева-Шукшина. Дочь актрисы напомнила об истории с квартирой, которую ее мать передала Алибасову, а тот впоследствии переписал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря. Жилье удалось вернуть через суд.

«Для меня они нелюди конченые. У нас была история возврата квартиры, которая победоносно закончилась, как бы они ни разыгрывали, что он в деменции и ничего не понимает», — сказала Ольга Шукшина о продюсере и его сыне.

В конце прошлого года суд утвердил развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной, но на это решение уже подана апелляция. Судя по всему, знаменитости снова хотят быть вместе. Актриса продолжает переживать за продюсера. Ранее она забила тревогу из-за его алкоголизма.