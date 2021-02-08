Рекордное кредитование иностранцев банками зафиксировано в России

Москва, 8 февраля. Российские финучреждения увеличили кредитование иностранных предприятий в валюте по итогу минувшего года, следует из отчетности банков.

В декабре банки нарастили портфель ссуд нерезидентам на 3,69 млрд долларов, или на 7,7%, что позволило обеспечить почти половину прироста совокупного валютного портфеля бизнес-кредитов: за месяц он увеличился на 6,8 млрд долларов, или на 4,5%. Рублевые кредиты предприятиям, напротив, снизились на 237,6 млрд рублей, или на 0,7%.

Согласно результатам отчетностей, финансовые организации активнее всего давали нерезидентам в долг средства на срок более трех лет: увеличение таких ссуд составило 3,52 млрд долларов в декабре, что считается максимальным с октября 2018 года, заявил аналитик Максим Осадчий.

Лидерами роста долгосрочных кредитов иностранцам в декабре стали одиннадцать отечественных банков, в том числе «Московский кредитный банк», «Россельхозбанк», «Альфа-банк», ВТБ, «Совкомбанк», ВБРР, «Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», «Ак Барс», «Пересвет» и «Открытие».

Банк России ранее оценил кредитную нагрузку россиян в период коронавирусного кризиса. Из представленного регулятором доклада следует, что количество клиентов банков из-за распространения COVID-19 заметно снизилось, передает ФАН.