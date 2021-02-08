Пассажирский самолет загорелся после жесткой посадки во Франции

Париж, 8 февраля. Три человека получили травмы при жесткой посадке самолета Embraer Phenom 100 в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

После приземления воздушное судно загорелось. Сообщение о ЧП появилось в Twitter Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

На месте ЧП работают сотрудники ведомства, выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее ФАН сообщал о крушении самолета в американском штате Мичиган. Воздушное судно рухнуло на дом. Пилот и двое пассажиров, бывшие на борту, скончались.