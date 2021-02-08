Группа британских ученых разрабатывает воздушную замену автобусам

Лондон, 8 февраля. Ученые из Великобритании совместно с представителями крупнейших британских компаний приступают к разработке проекта, призванного заменить неэкологичный наземный транспорт.

Совместная группа британских ученых из Университетского колледжа Лондона, Саутгемптонского университета и компании Rolls-Royce, Deloitte и GKN Aersopace приступила к разработке проекта летающего автобуса. Об этом сообщает издание Aviation Week.

Проект Skybus представляет собой новый вид воздушного общественного транспорта, который должен вмещать в себя от 30 до 50 пассажиров. Сообщается, что он дублирует наземные маршруты автобусов и будет иметь фиксированные места посадки и высадки пассажиров. Аппарат будет экологически чистым — он работает на электричестве.

Британское правительство считает разработку перспективной. Агентство по исследованиям и инновациям Великобритании выделило на развитие проекта 4,5 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что ученые Красноярского института теплофизики провели испытания принципиально нового летательного аппарата — циклолета. Гибрид вертолета и самолета может привести к созданию авиации будущего.