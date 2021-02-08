Калининградская железная дорога десятикратно увеличила транзит грузов

Калининград, 8 февраля. Железные дороги Калининградской области в 10 раз повысили объемы транзита грузов. Основными направлениями поставок стали порты, откуда грузы из Китая отправятся в Европу.

Пресс-служба Калининградской железной дороги подтверждает, что только в январе 2021 года по территории региона прошли 8,5 тыс. контейнеров с грузами из Китая. Большая часть из них шла в гавани Калининграда и Балтийска — оттуда они кораблями отправлялись к европейским потребителям. Около 2 тысяч контейнеров продолжили путешествие по железной дороге, пройдя через российско-польскую границу.

Объемы транзита оказались рекордными — за один месяц удалось достичь десятикратного повышения эффективности железнодорожной сети. Популярность маршрута возросла в условиях пандемии коронавируса. Еще в 2020 году Китай нарастил поставки в 4,6 раза. За счет этого Калининград вошел в систему нового «Шелкового пути».

Российская транспортная инфраструктура оказалась для иностранцев значительно привлекательнее эстонской. Руководитель железных дорог страны признался, что Таллину следует наладить сотрудничество с Россией. Иными способами вернуть иностранные составы на эстонскую железную дорогу будет непросто.