Археологам удалось установить личности погребенных в древних склепах Пскова

Псков, 8 февраля. Псковские археологи во время исследований церкви Косьмы и Дамиана на Гремячей горе обнаружили два каменных склепа, в каждом из которых находилось несколько погребений.

Склепы располагаются в южном приделе храма и перед притвором. В погребениях ученые нашли старинные каменные нательные кресты, золотое шитье и даже обувь. Как оказалось, в первом погребении с восемью скелетами был захоронен монастырский подьячий Семен Гаврилов, его сын и сноха.

Установить личности захороненных помогли надписи на надгробной плите. По данным местных архивов, в XVIII веке Гаврилов был площадным подьячим,занимался составлением юридических документов и торговал табаком. Однажды он задолжал крупную сумму иностранным поставщикам и попал в тюрьму, пишет газета «Культура».

Впоследствии Гаврилов погасил долги и приумножил свое богатство, став вкладчиком Косьмодемьянского монастыря на Гремячей горе. В монастыре он взял на себя весь документооборот. За это получил особую благодарность и прозвище Семен Гремяцкий.

Ученые планируют провести ДНК-анализ остальных останков. Предполагается, что это поможет проследить генеалогическое древо рода Гремяцких и выяснить, кто еще был захоронен в склепе.

ФАН ранее писал о загадочной находке с Филиппин возрастом 700 тыс. лет, которая поставила в тупик антропологов. Они обнаружили останки носорога в Калинге на острове Лусон.