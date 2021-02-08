В ближайшие пять лет Россия объявит о себе, как о супертехнологичной державе



Прорывные технологии и разработки требуют не только денег, но и времени. А самое главное — ученые не спешат делиться своими открытиями до выхода конечного продукта. Чем сейчас живет российская наука? Когда наша страна станет супертехнологичной державой? Почему о достижениях молодых ученых мы слышим реже, чем нам хотелось бы? Как сделать науку популярной? Эти вопросы обсудили политики, ученые и журналисты в День российской науки на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам основателя научно-просветительского портала «Антропогенез.ру», научного журналиста Александра Соколова, 2020 год стал успешным для научно-просветительской деятельности. Отмена конференций из-за коронавируса подстегнула развитие онлайн-мероприятий, в которых смогло принять участие большое количество людей. Однако журналист отметил, что в целом ситуация с научным просвещением в России обстоит «не очень весело». Особенно учитывая поправки к закону об образовании, согласно которым просветительскую деятельность надо будет согласовывать с чиновниками.

«Год назад на самом высоком уровне обещали поддержать просвещение. Но по факту мы этого не видим. Кроме того, предлагают некие поправки к закону об образовании, которые пугают просветителей. Он не решает какие-то проблемы просвещения, а в формулировке видится желание что-то запретить и ограничить. Я как человек, который занимается борьбой с лженаукой, не вижу, чтобы закон был нацелен именно на это. <…> В нем нет формулировок, касающихся лженауки. Поэтому антипрививочники и прочие будут прекрасно себя чувствовать. Я боюсь, что под удар как раз попадут ученые. Мои коллеги собрали более 200 тысяч подписей против принятия этих поправок», — поделился журналист.

С лженаукой бороться необходимо, уверен Соколов. Поскольку, если рассматривать ее в области медицины, она несет прямую угрозу жизни и здоровью человека. В других областях, например истории, лженаука опасна тем, что подменяет реальность вымышленными фантазиями — это «удар по головам». Поэтому борьба с ней — это хорошо, но не такими методами, сказал научный журналист. Он считает, что подобный документ имел бы право на жизнь, если бы при его составлении учитывалось мнение научного сообщества, но «господа, которые написали этот законопроект, никого не спрашивали».

Депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Максим Зайцев согласился, что законопроект о просветительской работе, хотя и прошел первое чтение, на самом деле очень плохо подготовлен. Политик считает, что прежде чем представить документ ко второму чтению, в него надо внести существенные правки.

«К сожалению, авторы не посоветовались с научным сообществом и внесли достаточно сырой законопроект, который непонятно как выполнять», — прокомментировал он.

Говоря о развитии российской науки в целом, Зайцев заявил, что вспоминать о ней раз в году — не метод поддержки. На его взгляд, «наукой надо заниматься и просто перестать мешать ей развиваться».

«К сожалению, у нас над специалистами стоят чиновники, которые не понимают, что такое наука и что надо ученым. Подходя к этому формально все эти годы, мы получили отток ученых и просто талантливой молодежи из страны. Первая проблема — это зарплата. В ведущих странах зарплата ученого составляет от пяти до десяти тысяч долларов. У нас за руководство научным центром человек получает 95–100 тыс. рублей», — объяснил депутат.

По его мнению, чтобы российские ученые не отставали, а то и перегоняли западных коллег, необходимо снизить бюрократическую нагрузку и изменить систему финансирования. Многие ученые жалуются, что нет возможности изучать международный опыт, рассказал Зайцев. Чтобы получить какую-то информацию, ученым приходится пройти множество согласований и найти способ, как получить деньги. Иногда на это уходит несколько лет, и исследование просто теряет актуальность.

«Система грантовой поддержки должна быть пересмотрена. Плюс надо популяризировать имидж ученого. Западные страны регулярно выпускают ролики о достижениях ученых, у нас такого нет. Что касается работы комитета, то в эту весеннюю сессию мы будем рассматривать всего три закона о науке. Это очень мало, да и законы достаточно общие. Надо целиком пересматривать подход к развитию науки. Чиновник, который сегодня сидит и спрашивает, где результат, не совсем понимает, какой конкретно результат ему нужен. Ему надо хоть что-то, чтобы просто чтобы галочку поставить. Поэтому как такового результата и нет», — заявил Зайцев.

Депутат убежден, что разработка вакцины «Спутник V» потому и произошла так быстро — для решения конкретной задачи были убраны бюрократические помехи и коррупционная составляющая. Этот удачный опыт должен быть применен и в других областях науки. Ученым надо дать возможность решать конкретные задачи.

Завкафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ, популяризатор науки, автор книги «Эволюция человека» Александр Марков рассказал, что нехватка денег — это основная проблема российской науки.

«Финансирование науки у нас на недопустимо низком уровне. Год науки объявили, а финансирование не увеличили. Число ученых сокращается. Развитие науки идет гораздо медленнее, чем в западных странах. Можно говорить громкие слова о российской науке, но если она не финансируется, то чего от нее ожидать? У нас принципиально неправильная практика, когда деньги вкладываются в отдельные приоритетные направления. Это приводит к фрагментации научной среды. Нет гармоничного развития», — заявил ученый.

Он уверен, если все деньги бросить на приоритетные направления, то в итоге страна получит отдельные научные коллективы. Они будут работать на территории РФ, но это будет уже частью мировой науки. Ученый считает, что «равномерное размазывание масла тонким слоем» было бы лучше, чем такое жесткое дифференцирование. Также Марков в пух и прах раскритиковал грантовую систему.

«Конкурс на гранты запредельный. Из-за неправильно выстроенной системы выигрывает ничтожный процент научных коллективов. Всего 5–9% получают хорошие деньги, а 90% не получают ничего. Они только тратят массу энергии и ресурсов, чтобы собрать все документы и подать заявку на получение гранта», — пояснил свою позицию Марков.

Однако научные достижения требуют не только вливания денег, но и определенного времени. Об этом сказал ректор Юго-Западного государственного университета, член-корреспондент РААСН Сергей Емельянов. По признанию ученого, результат своего труда он увидел только через 15 лет, и немалую роль в этом сыграла команда людей, которые были увлечены своей работой.

«Мы занимаемся прикладными задачами, и ученые работают над уникальными суперкомпьютерами. Элементная база, которая сейчас есть, уже вырабатывает свой ресурс. Сейчас уже есть фотонные разработки. Просто когда еще нет выхода готовой продукции, разработчики не торопятся сообщать о прорывных технологиях. Я думаю, в ближайшие пять лет Россия объявит о себе как о супертехнологичной державе. Мы — создатели первых боевых роботов «Соратник» и «Уран». Там 90% отечественной элементной базы, а программное обеспечение уникально. Мировые ученые это оценили. Эти роботы проходят сейчас госиспытания. Они могут выполнить свою задачу. Это очень перспективное направление», — заявил ученый.

Емельянов уверен, сейчас главная задача государства — вернуть на родину русских ребят, сидящих в Силиконовой долине, и создать все условия для студентов и молодых ученых. Ректор Юго-Западного государственного университета сказал, что основная проблема российских вузов в том, что не у всех из них есть возможность обеспечить себя полной материально-технической базой. Выход он видит в создании консорциумов, благодаря которым молодые ученые смогут что-то создавать и вести перспективные разработки. Таким консорциумом стало сотрудничество Юго-Западного государственного университета и БГТУ «Военмех». В ходе пресс-конференции ректор БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, доктор технических наук, профессор Константин Иванов поведал о главной цели взаимодействия двух вузов.

«Сегодня, в День науки, мы подписываем соглашение о взаимном сотрудничестве в военно-космической отрасли. Важно вспомнить, что наука всегда развивалась в кооперации. Сейчас появилось много направлений, в которых развитие жизненно необходимо. Одними из ключевых направлений являются космические технологи, ракетостроение, искусственный интеллект. По этим направлениям мы нашли партнера», — рассказал Иванов.

По мнению депутата Госдумы, заведующего кафедрой экспериментальной физики Дагестанского государственного университета, члена-корреспондента РАН Гаджимета Сафаралиева, пока статус ученого не поднимется в социальной системе, высоких результатов ожидать не стоит.

«Надо им создать такие же условия, какие создают американцы. И финансировать науку надо по-другому», — заявил он.

При этом ученый отметил важную вещь — надо уважать самих себя без оглядки на западные рейтинги и мнения. Российская наука всегда была на высоком уровне. Это мощнейший фактор мирового интеллектуального образования и мировой интеллектуальной собственности. Нужны только условия для реализации научного потенциала.