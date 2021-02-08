Замдиректора волгоградского завода подозревают в контрабанде комплектующих

Волгоград, 8 февраля. Замдиректора оборонного предприятия заподозрили в контрабанде комплектующих к военной технике, сообщается на сайте Южного таможенного управления.

Сотрудники таможни установили, что мужчина пересылал почтой в Белоруссию кварцевые резонаторы, применяющиеся для производства вооружения. В период с 2016 по 2019 год из Волгоградской области было отправлено около 600 комплектующих.

При этом оборонное предприятие не имеет разрешения на перемещение данной продукции через российскую границу. Следственные органы в связи с этим возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда продукции военного назначения». Замдиректора завода грозит до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители нашли посредника, помогавшего предоставлять недостоверные данные о цене краба в таможенные органы для переправки в КНР, сообщал ФАН. На китайском рынке товар продавали по завышенной рыночной стоимости.