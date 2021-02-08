Эксперт объяснил, как Россия обогнала Пентагон при небольшом военном бюджете

Москва, 8 февраля. Россия вытеснила США с первых позиций в рейтинге ядерных держав в мире, несмотря на то, что Москва обладает гораздо меньшим бюджетом.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии «НьюИнформу» подтвердил утрату Вашингтоном лидирующих позиций, особенно в отношении разработки средств доставки боеприпасов и нанесения ударов. В то же время военный бюджет США является одним из самых крупных в мире — в 2020 году траты Пентагона составили 738 млрд долларов, однако даже с учетом таких возможностей Америка не может догнать в разработках РФ.

«Американцы признают, что град на холме утратил свой блеск. Безусловно, что-то не так в Пентагоне. Наш Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Путин, сказал, что надо с умом и рачительно использовать те средства, которые существуют для обороны страны, что мы и делаем», — заявил военный эксперт.

Он отметил, что траты российского правительства на оборону значительно уступают бюджету Соединенных Штатов, однако при этом страна обогнала Америку в сфере высокотехнологичного вооружения.

«И сегодня это признается во всем мире. Помните, как весной 2018 года американцы устроили «всепланетные посмеялки» над нашими «мультиками», а уже через год с них сошла вся спесь? И сегодня они подписывают договор, который демонстрирует их отставание. США уступают России в той стратегической части, которая для них является экзистенциальной угрозой», — заключил Кошкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о представлении США нового СВЧ-перехватчика для борьбы с дронами.