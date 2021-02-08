Ученые из Швейцарии создали электронный чип для определения уровня стресса

Берн, 8 февраля. Электронный чип будет анализировать уровень стресса по выделению пота у человека. Разработку представили ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария).

Степень напряжения не всегда можно вовремя распознать, что приводит к развитию депрессии или эмоционального выгорания. Сенсорное устройство швейцарских специалистов будет передавать информацию о состоянии пациента в реальном времени. Чип нацелен на выявление стероидного гормона в поту, который вырабатывается в ответ на стресс. Короткие фрагменты ДНК помогут датчику выявить связь с кортизолом.

Новый прибор может не только способствовать лечению депрессии, но и служить в целях профилактики таких заболеваний, как диабет, аллергия, синдром усталости и ожирение. Переносной чип будет отслеживать изменения уровня стресса на протяжении всего дня и фиксировать отклонения от нормы.

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