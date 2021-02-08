Латвийский политик не верит в пользу запрета каналов РФ в стране

Рига, 8 февраля. Запрет российских телеканалов в Латвии вряд ли вызовет интерес зрителей к местному ТВ, уверен сопредседатель партии «Русский совет Латвии» Мирослав Митрофанов.

Ранее власти Латвии прекратили в стране показ телеканалов «ПБК» (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». Кроме того, на год приостановлена ретрансляция канала «Россия-РТР», передает НСН.

Как считает бывший депутат Европарламента, русскоязычные жители страны не станут смотреть каналы на латышском языке. Это является результатом уничтожения новостной службы единственного местного русскоязычного канала «ПБК» и русского вещания государственного латвийского ТВ.

«Власти продолжают искоренять неугодный русский язык, местные русские продолжают рвать информационные связи с этими самыми властями, уходя во внутреннюю эмиграцию», — заявил политик.

Ранее депутат латвийского Сейма Янис Урбанович в связи с прекращением с 1 февраля вещания на территории республики российских каналов заявил, что власти страны избрали глупую позицию — бороться с русскостью. Этим они добьются только противоположных результатов, считает он.