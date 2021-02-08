«JourФак Манукяна»: Как Зеленский стал диктатором

Владимир Зеленский одобрил решение СНБО Украины об отзыве лицензии у трех оппозиционных телеканалов: «112», NewsOne и Zik. Каждый из них имеет отношение к Виктору Медведчуку, но его фамилия в санкционных списках не звучит, так как официальным их владельцем является нардеп Верховной рады Украины от ОПЗЖ Тарас Козак. Однако очевидно, что этот удар наносился лично по Медведчуку. Этой теме недели посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Поглотив в 2019 году диктатора Порошенко, за неполные два года сам Зеленский окончательно утвердился в этой же роли. Ланселот убил дракона и в итоге сам им стал. Однако критерий, из-за которого каналы, имеющие отношение к Виктору Медведчуку, лишились лицензии на пять лет, довольно любопытный. Они ушли под нож с формулировкой: работа на агрессора, на деньги агрессора с пропагандой агрессора. Надо сказать, что я эти каналы периодически смотрел и видел в них лишь попытку разобраться, достучаться до умов людей, наладить диалог с Донбассом и услышать мнение крымчан. Видимо, именно это и не понравилось действующей власти Украины, которая продолжает взращивать культ насилия. Самое лицемерное в этой истории — то, что США, ЕС и G7 поддержали это позорное решение. Рубикон был пройден в момент блокировки аккаунтов Дональда Трампа, и теперь Запад продвигает свою диктатуру под видом демократии по всему миру без зазрения совести. Они больше даже не стесняются этого делать.

Марионеткам США выгоднее держать украинцев в невежестве и настраивать свое общество против России. Это хорошо продается для Запада, которому с молотка Зеленский открыл возможность скупать украинские земли, а также продвигать на эксклюзивной основе свои товары. Украина из аграрной, производственной и процветающей страны превратилась в придаток Европы и США, который обслуживает их интересы. Вместо независимой экономики Украина добилась полного ее паралича без очередного транша МВФ. Россия проходила этот путь в 90-х, и закончилось все банальным дефолтом. С начала 2000-х РФ обрела независимость и нарастила мускулы, в то время как Украина только начала тогда вставать на этот путь.

В последние семь лет в украинских реалиях стало нормой подавлять любые оппозиционные настроения с помощью «Нацкорпуса». По факту это карманная структура Авакова, которая исполняла раньше желания и прихоти Порошенко, а сегодня верой и правдой служит Зеленскому. Выглядит это со стороны, словно какие-то ура-патриотично настроенные граждане выходят на улицы и неадекватно начинают совершать странные действия. Попытка радикала спрыгнуть с окна в здании полиции с требованием закрыть телеканал «Наш» из этого же числа. На самом деле это стройные и спланированные действия власти Украины с участием структур, которые призваны запугать адекватных украинцев.

Попытки Зеленского обелить свои диктаторские действия, причем на русском языке, были жалкими и неубедительными. Оправдываясь перед украинским народом, он лишний раз доказал свою неправоту. Что-то мне подсказывает, что на следующих выборах Зеленский и его партия с треском проиграют, и есть шанс, что этим сумеют воспользоваться силы добра и созидания, если их до выборов окончательно не уничтожат.