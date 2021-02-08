Человеческий мозг уникальным образом реагирует на сексуальный намек

Москва, 8 февраля. Двусмысленные высказывания или сексуальный намек приводит к уникальному отклику в мозгу у человека, выяснили ученые в ходе эксперимента.

Исследователи провели научную работу с участием 24 добровольцев. Ученые включили испытуемым запись с неоднозначными выражениями, которые можно интерпретировать как сексуальный намек. При этом высказывания произносили без интонации. Задача специалистов была установить, влияет ли ритмическое применение языка на восприятие и как человек понимает выражение.

Результаты показали, что сексуальные намеки вызывают уникальную сильную мозговую реакцию. Она похожа на маркер N400. Этот показатель сигналов ЭЭГ отличает уровень активности мозга. Исследователи пришли к выводу, что человеческий мозг обладает особым способом для обработки двусмысленных высказываний.

Ранее диетолог Ханна Брей назвала продукты и полезные привычки, которые улучшают мозговую деятельность. Прежде всего в рационе должны быть свежие фрукты, овощи и рыба, богатая кислотами омега-3.