Почти 30 управляющих компаний лишились лицензий в Дагестане за пассивность

Махачкала, 8 февраля. С 2015 года в Дагестане 28 компаний лишились лицензий на управление многоквартирными домами. Об этом ФАН сообщили в республиканской Госжилинспекции.

В ведомстве уточнили, что в 2020 году все управляющие организации сохранили за собой право на деятельность в жилищно-коммунальной сфере в тех или иных домах. При этом с начала обязательного лицензирования организаций соответствующих полномочий лишились 28 компаний. Основной причиной отзыва правоустанавливающих документов стала пассивность руководства этих организаций.

«В прошлом году из-за пандемии коронавируса по всей стране была ограничена надзорная деятельность, это затронуло также работу Госжилинспекции Дагестана. В 2020 году в республике не было ни одной компании, которая нами была бы лишена лицензии. В целом, начиная с 1 мая 2015 года, в регионе лицензий лишились 28 управляющих компаний. Причиной почти во всех случаях стал тот факт, что в течение полугода после получения документа эти организации не взяли в управление ни одного дома», – сообщили в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что всего в Дагестане на сегодняшний день работают более полусотни управляющих компаний, две из которых получили лицензии в начале 2021 года. При этом уровень качества ведения деятельности у всех этих организаций разный.

«Однозначно оценить работу всех управляющих компаний нельзя, по каждой из них необходимо разбираться отдельно. Всего в Дагестане лицензии получили 196 организаций, 161 из которых сейчас осуществляет свою деятельность. В январе в Госжилинспекции прошли очередные экзамены среди претендентов на получение соответствующих прав на управление домами. Из семи юридических лиц с ними успешно справились только два», – рассказали в органе.

Обязательное лицензирование управляющих организаций в России было введено в 2015 году. С 1 мая того же года все соответствующие документы размещаются в открытом доступе в Государственной информационной системе ЖКХ. Лицензирование призвано обеспечить защиту прав собственников жилья в многоквартирных домах, а также мотивировать управляющие компании работать добросовестно и качественно.

Юридические лица могут лишиться соответствующих лицензий в случае назначения им трех и более административных наказаний в течение года, отсутствия домов в управлении на протяжении шести месяцев, а также наличия крупной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана в 2021 году выделят на капитальный ремонт многоквартирных домов 174 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на замену старых лифтов.