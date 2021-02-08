Максакова вышла из себя в прямом эфире

Москва, 8 февраля. Популярную российскую оперную певицу, после возвращения на родину, часто стали приглашать на федеральные телеканалы. Она уже успела дать несколько интервью для популярных шоу и теперь «добралась» до Первого канала, — пишет «ПолитПазл».

В эфире популярной передачи «Пусть говорят» женщина делала отчаянные попытки увидеть своих старших детей, которые проживают со своим отцом, бывшим гражданским мужем певицы Владимиром Тюриным. Певицу по-прежнему не отпускает неудобная и животрепещущая тема — отношения с собственной матерью, актрисой Людмилой Максаковой.

Кримииналист Галина Запорожцеева, находясь в студии провела занятную параллель. Она считает, что конфликт с матерью породнил Марию Максакову с активистами Евромайдана в Киеве, куда она убежала в 2016 году, учинив скандал. Эксперт уверена, что протестующие в интервью часто говорили, что ненавидят своих матерей. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Максакову подобное сравнение вывело из себя. Сначала она сравнила критиканку с настоятельницей женского монастыря.

После этого певица, принялась иронизировать над транслируемой моралью. Но поняв, что нужного эффекта таким способом достичь не удастся, Мария неожиданно начала петь оперным голосом. Остановить певицу пришлось уже телеведущему Дмитрию Борисову. Он сделал гостье замечание.

«Мария, это запрещенный прием. И это еще раз возвращает нас к вопросу о психолого-психиатрической экспертизе», – остановил певицу Борисов.

Напомним, Мария Максакова в 2016 году уехала на Украину вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Ранее ФАН писали, что вернулась певица в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в Москве.