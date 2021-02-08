Конструкторы ОАК рассказали об автоматизации истребителя Су-57

Москва, 8 февраля. В ОАК заявили, что инженерам удалось создать максимально оптимальные условия для работы пилотов в кабине новейшего российского истребителя Су-57.

Новинки автоматизации и эргономики раскрыли в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех). По словам начальника отдела кабин ОКБ Сухого компании «Сухой» Никиты Дорофеева, комплексирование информации и поддержка ИИ — это ключевые требования к эргономике кабины современного истребителя. Он добавил, что в Су-57 «рутинные» процессы автоматизировали, насколько это возможно.

«Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован», — заявил Дорофеев.

Также конструкторы с любовью отнеслись к комплексированию информации из разных источников: теперь в новом отечественном истребителе устройства ее вывода будет ограничено физически в кабине.

Начальник отдела кабин ОКБ Сухого отмечает, что задача ОАК в модернизации Су-57 сводится к тому, чтобы сделать летчика максимально ситуационно-осведомленным — чтобы пилот истребителя обладал максимальной информацией о том, что делает самолет.

«Нужен баланс: с одной стороны, высокий уровень автоматизации, позволяющий системе «человек — машина» успешно решать поставленные задачи, а с другой — летчик должен контролировать процесс, понимать, какой режим выполняется, как работают системы и что будет происходить дальше», — заключил Дорофеев.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на Military Watch сообщало, что американские эксперты испугались российского Су-57 из-за способности ослеплять системы ПВО НАТО.