Внебрачный сын Сафронова рассказал о плане отца законсервировать себя после смерти

Москва, 8 февраля. Ныне живой 64-летний художник Никас Сафронов задумался о криоконсервации собственного тела. Это даст ему возможность «восстать из пепла» после смерти, в далеком будущем.

О планах художника рассказал его внебрачный сын, пианист Лука Затравкин. Обсуждение смерти и судьбы наследства Сафронова началось с составленного им завещания. Художник хочет передать значительную часть имущества государству. А именно: столичные квартиры, замки и остров станут собственностью Российской Федерации.

По словам Затравкина, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Сафронов не собирается легко распрощаться с нажитым имуществом. Деятель искусства обдумывает криоконсервацию своего тела, чтобы потом «воскреснуть» через 100 лет, если технологии достигнут достаточного уровня развития для реализации этой идеи.

«В то же время его уже многие годы интересует криоконсервация, а поскольку человек не погребен до конца, а криоконсервирован — хоть де-факто он уже ушедший, но де-юро он еще есть. Я так подозреваю, что государство все получит, но не ранее чем лет через 100 или 200», — поделился пианист в беседе с Пятым каналом.

Никас Сафронов основательно готовится к уходу в мир иной. Он уже сделал эскиз своего надгробия. Ранее деятель искусства говорил, что хочет быть захоронен в семейном склепе под Ульяновском.