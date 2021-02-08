Лженаука и ксенофобские фэнтези угрожают российскому обществу

Санкт-Петербург, 8 февраля. Бороться с опасной лженаукой во многих отраслях следует методом научного просвещения, об этом заявил научный журналист, популяризатор науки Александр Соколов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».
«Наиболее опасна лженаука в области медицины. Лженаука в области истории, казалось бы, прямой угрозы жизни не представляет, но это удар по мозгам, по умению людей критически мыслить. В этом плане лженаука опасна тем, что подменяет реальность вымышленными фантазиями», — сказал он.
Журналист достаточно скептически относится к борьбе с лженаукой методом законодательства и полагает, что главную роль должна играть именно просветительская деятельность. Но в стране она находится на зачаточном уровне, добавил эксперт.
«Тем, чем в России должны заниматься некие просветительские структуры, занимаются энтузиасты. Вот, к примеру, наш проект «Антропогенез.ру» провел уже 15 форумов на тему «Ученые против мифов», на которых с разоблачениями ненаучных мифов выступают ведущие российские ученые», — продолжил Соколов.
Лженаука появилась в постсоветском пространстве и получила широкое распространение незадолго до распада СССР. Вседозволенность на телеканалах и в газетах привела к тому, что бредовые идеи и псевдоученые заполонили эфиры. Наибольшую популярность среди телезрителей, к примеру, получили лжецелители Алан Чумак, Анатолий Кашпировский и Джуна Давиташвили. К сожалению, на ТВ до сих пор идет огромное количество псевдонаучных программ, пытающихся скрыть или развалить находки ученых.
«Обычно про неудачные цивилизации рассказывают представители лженауки, пытающиеся поймать археологов за руку на уничтожении фактов, однако по факту российским археологам надо ставить памятник за работу не в самых комфортных условиях», — констатировал эксперт.