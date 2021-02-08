Лженаука и ксенофобские фэнтези угрожают российскому обществу

Санкт-Петербург, 8 февраля. Бороться с опасной лженаукой во многих отраслях следует методом научного просвещения, об этом заявил научный журналист, популяризатор науки Александр Соколов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Наиболее опасна лженаука в области медицины. Лженаука в области истории, казалось бы, прямой угрозы жизни не представляет, но это удар по мозгам, по умению людей критически мыслить. В этом плане лженаука опасна тем, что подменяет реальность вымышленными фантазиями», — сказал он.

Журналист достаточно скептически относится к борьбе с лженаукой методом законодательства и полагает, что главную роль должна играть именно просветительская деятельность. Но в стране она находится на зачаточном уровне, добавил эксперт.

«Тем, чем в России должны заниматься некие просветительские структуры, занимаются энтузиасты. Вот, к примеру, наш проект «Антропогенез.ру» провел уже 15 форумов на тему «Ученые против мифов», на которых с разоблачениями ненаучных мифов выступают ведущие российские ученые», — продолжил Соколов.

Лженаука появилась в постсоветском пространстве и получила широкое распространение незадолго до распада СССР. Вседозволенность на телеканалах и в газетах привела к тому, что бредовые идеи и псевдоученые заполонили эфиры. Наибольшую популярность среди телезрителей, к примеру, получили лжецелители Алан Чумак, Анатолий Кашпировский и Джуна Давиташвили. К сожалению, на ТВ до сих пор идет огромное количество псевдонаучных программ, пытающихся скрыть или развалить находки ученых.